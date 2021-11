Liga Mistrzów: terminarz spotkań. Kto dzisiaj gra? (24.11.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe podczas meczu z Manchesterem City

Do kilku bardzo ciekawych konfrontacji dojdzie w środowych (24 listopada) spotkaniach 5. kolejki Ligi Mistrzów. Tym razem do rywalizacji przystąpią drużyny występujące w grupach A-D. Stawka kilku spotkań jest bardzo wysoka. Sprawdź kto dzisiaj gra.

24 listopada (środa) czeka nas kolejnych osiem spotkań rozgrywanych w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Awans do fazy pucharowej zapewnione mają już drużyny Ajaksu Amsterdam i Liverpoolu

W środę szansę zapewnienia sobie gry na wiosnę w rozgrywkach Ligi Mistrzów ma osiem zespołów

Liga Mistrzów – środa (24.11.2021)

Jedynym zespołem, dla którego środowe spotkanie w Lidze Mistrzów będzie o tzw. “pietruszkę’ jest Liverpool. The Reds do tej pory świetnie radzili sobie na murawach Champions League i na dwie kolejki przed zakończeniem grupowej rywalizacji zapewnili sobie nie tylko awans do fazy pucharowej, ale także pierwsze miejsce w grupie.

W jednym z najciekawiej zapowiadających się środowych spotkań Atletico Madryt zmierzy się u siebie z Milanem. Obie drużyny zagrają w tym meczu “o życie”, bowiem porażka sprawi, że stracą szanse na awans. Dużych emocji można spodziewać się także na Etihad Stadium, gdzie Manchester City podejmował będzie Paris Saint-Germain.

W środowy wieczór przed szansą zapewnienia sobie gry w Lidze Mistrzów także wiosną stanie osiem zespołów – Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Real Madryt, Sheriff Tiraspol i Sporting Lizbona.

Środowe mecze 5. kolejki Ligi Mistrzów:

18:45 Besiktas Stambuł – Ajax Amsterdam

18:45 Inter Mediolan – Szachtar Donieck

21:00 Atletico Madryt – AC Milan

21:00 Club Brugge – RB Lipsk

21:00 Liverpool FC – FC Porto

21:00 Manchester City – Paris Saint-Germain

21:00 Sheriff Tiraspol – Real Madryt

21:00 Sporting Lizbona – Borussia Dortmund

