Szymon Marciniak straci finał Ligi Mistrzów? Szokujące informacje

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak wziął udział w imprezie “Everest” zorganizowanej przez Sławomira Mentzena

Polski arbiter wygłosił na tym evencie przemówienie

Stowarzyszenie “Nigdy Więcej” zaapelowało do Szymona Marciniaka o zdystansowanie się od działań skrajnie prawicowych

Szymon Marciniak straci finał Ligi Mistrzów przez lidera Konfederacji?

Szymon Marciniak wziął udział w imprezie “Everest” zorganizowanej przez Sławomira Mentzena. Wydarzenie miało mieć charakter networkingowy. Podczas tego eventu polski arbiter wygłosił przemówienie, za które otrzymał wiele pochwał.

Poruszenie wzbudziły relacje Szymona Marciniaka z liderem Konfederacji – Sławomirem Mentzenem, który niegdyś zasłynął z kontrowersyjnego hasła „Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej”.

– Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym związkiem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje – powiedział Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.

Według Przeglądu Sportowego UEFA zainteresowała się komunikatem stowarzyszenia. Polskiemu arbitrowi grożą konsekwencje, mówi się nawet o odsunięciu od finału Ligi Mistrzów.

Zobacz także: Media: Messi nie nie wróci do Barcelony. To koniec