Legia Warszawa we wtorkowy wieczór walczy o awans do II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu nadzieje Wojskowych na awans do kolejnej fazy rozgrywek wzrosły. Tymczasem trenerzy mistrzów Polski i Dinamo Zagrzeb odkryli karty i ogłosili wyjściowe składy swoich zespołów.

Legia Warszawa przed wielkim meczem!

Legia Warszawa przystąpi do potyczki z mistrzami Chorwacji po krótkim mikrocyklu, w którym stołeczny zespół mógł spokojnie przygotować się do jednego z najważniejszych meczów w sezonie. Wojskowi nie rozegrali w trakcie minionego weekendu starcia z Zagłębiem Lubin, które zostało przełożone na 15 grudnia.

Legioniści rozegrają na stadionie im. Wojska Polskiego dziewiąte spotkanie w trakcie kampanii 2021/2022. Jak na razie zaliczyli pięć zwycięstw, dwie porażki i jeden remis. We wtorkowy wieczór legioniści muszą wygrać, aby móc cieszyć się z awansu do kolejnej rundy rozgrywek, a jednocześnie zapewnić sobie możliwość gry w fazie grupowej Ligi Europy.

O gole w szeregach Legii zadbać ma między innymi Mahir Emreli, na którego liczą fani mistrzów Polski. Między słupkami bramki Wojskowych stanie z kolei Artur Boruc. Były reprezentant Polski swoim doświadczeniem ma pomóc Legii w wywalczeniu awansu do elitarnych rozgrywek.

El. Ligi Mistrzów. Legia – Dinamo: składy na mecz

Legia: Boruc – Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Juranović, Martins, Slisz, Mladenović, Lopes, Luquinhas, Emreli

Dinamo: Livaković – Ristovski, Theophile-Catherine, Lauritsen, Franjić, Misić, Jakić, Majer, Ivanušec, Petković, Orsić.

