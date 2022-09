fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Viktoria Pilzno to jeden z ciekawiej zapowiadających się środowych meczów pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Znane są już składy obu zespołów na spotkanie. W tym miejscu zapoznasz się z wyjściowymi jedenastkami na starcie Barcelona – Viktoria Pilzno.

FC Barcelona zaczyna rywalizację w elitarnych rozgrywkach od meczu z ekipą z Czech

W wyjściowym składzie Katalończyków znalazł się Robert Lewandowski

Spotkanie zacznie się o 21:00

FC Barcelona – Viktoria Pilzno: Lewy z kredytem zaufanie u Xaviego

FC Barcelona z ambitnym celem wywalczenia pierwszej pełnej puli w tej edycji fazy grupowej Ligi Mistrzów podchodziła do środowej potyczki. Katalończycy do starcia z Viktorią Pilzno podchodzili po wygranym boju z Sevillą (3:0). Była to druga z rzędu wiktoria Blugrany. Wcześniej w pokonanym polu Barca pozostawiła Real Valladolid (4:0).

Team z Czech wygrał natomiast przed środową potyczką cztery z rzędu spotkania. Między innymi Viktoria pozostawiła w pokonanym polu Slovan Liberec (1:0), czy FC Slovacko (3:0). Jednocześnie morale ekipy z Pilzna było na odpowiednim poziomie.

Wicemistrzowie La Liga w ofensywie zagraja przeciwko Viktorii z Ansu Fatim, Ousmane Dembele i Robertem Lewandowskim. W drugiej linii rządzić mają z kolei Frenkie de Jong, czy Pedri.

LigaMistrzów. FC Barcelona – Viktoria Pilzno: składy na mecz

Barcelona: Ter Stegen – Christensen, Jordi Alba, Sergi Roberto, Kounde, Pedri, Kessie, De Jong, Dembele, Ansu Fati, Lewandowski

Viktoria: Stanek – Jemelka, Hejda, Pernica, Havel, Buchal, Kalvach, Mosquera, Vlkanova, Sykora, Chory.

