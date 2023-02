PressFocus Na zdjęciu: Giovanni Simeone

Giovanni Simeone, który przebywa w Napoli na wypożyczeniu z Hellasu Verona, w najnowszym wywiadzie opowiedział o tym, czym dla niego są rozgrywki Ligi Mistrzów. Argentyński napastnik zdradził także genezę swojego szczególnego tatuażu.

Giovanni Simeone zawsze marzył o grze w Lidze Mistrzów

Dzięki występom dla Napoli snajper miał okazję zadebiutować w tych rozgrywkach

27-latek w 5 meczach na europejskich boiskach strzelił 4 gole

“Wiele osób mówi, że mam taką samą osobowość jak mój ojciec”

Giovanni Simeone aktualnie przebywa na wypożyczeniu z Hellasu Verona do Napoli, gdzie spisuje się bardzo dobrze jako joker. Klub z Neapolu po tym sezonie niemal na pewno wykupi argentyńskiego napastnika. Syn trenera Atletico Madryt – Diego Simeone – w ostatnim wywiadzie przyznał, że rozgrywki Ligi Mistrzów bardzo dużo dla niego znaczą. Wychowanek River Plate ma nawet tatuaż z logo Champions League.

– Kiedy jeszcze mieszkałem w Argentynie, zwykłem oglądać najważniejsze mecze po południu ze względu na różnicę czasu. Od zawsze mam obsesję na punkcie Ligi Mistrzów. Właściwie to oglądałem wszystkie spotkania w ramach Champions League, ponieważ wszyscy najlepsi piłkarze na świecie tam grali. Nie mogłem się doczekać gry w Lidze Mistrzów, więc chciałem utrwalić cel na swojej skórze jako rodzaj obietnicy. Zrobiłem tatuaż z logo tych rozgrywek. To była nagła decyzja – powiedział Giovanni Simeone.

– To od ojca nauczyłem się mieć ambicję. To coś, co ma mój ojciec, pragnienie, aby zawsze osiągnąć cel. Nie wybrałem gry w piłkę nożną ze względu na mojego ojca, ale dlatego, że od dziecka grałem i zawsze dążyłem do celu. Marzenie w tamtym czasie wydawało mi się trudne, ale wiedziałem, że mogę je osiągnąć. Mój ojciec pokazał mi to swoją ciężką pracą. Wiele osób mówi, że mam taką samą osobowość jak on, zarówno na boisku, jak i poza nim – dodał środkowy napastnik.

Napoli w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów zagra z Eintrachtem Frankfurt. Początek spotkania na Deutsche Bank Park już dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna z tego starcia będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Giovanni Simeone zacznie dzisiejszą potyczkę na ławce rezerwowych.