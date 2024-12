Ronaldo wskazał faworyta do zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Cristiano Ronaldo, odbierając dwie prestiżowe nagrody na gali Dubai Global Soccer Awards, wskazał Real Madryt jako swojego faworyta do zwycięstwa w tegorocznej Lidze Mistrzów. Portugalczyk, legenda Królewskich, docenił także Carlo Ancelottiego.

Ronaldo stawia na Real Madryt w Lidze Mistrzów

Cristiano Ronaldo, pięciokrotny triumfator Ligi Mistrzów, ponownie wyraził swoje uznanie dla Realu Madryt, klubu, z którym świętował cztery z tych zwycięstw. Podczas gali Dubai Global Soccer Awards, gdzie został nagrodzony jako Najlepszy Zawodnik Bliskiego Wschodu i Najlepszy Strzelec Wszechczasów, Portugalczyk wskazał Królewskich jako swoich faworytów do tegorocznego triumfu w Europie.

– Real Madryt zawsze wraca. Mogli mieć trudny początek, ale Bernabeu to miejsce, które paraliżuje rywali. Postawiłbym na Real, ponieważ zawsze potrafią się podnieść – powiedział Ronaldo, podkreślając, że drużyna Carlo Ancelottiego mimo problemów na początku sezonu może znów sięgnąć po puchar.

Ronaldo nie szczędził także pochwał dla Carlo Ancelottiego, swojego byłego trenera. – Carlo to wyjątkowy szkoleniowiec, który zna się na ludziach i potrafi indywidualnie rozmawiać z zawodnikami. To klucz do sukcesu, dlatego wygrywa wszystko – dodał Portugalczyk.

Mimo trudnego sezonu w Lidze Mistrzów, gdzie Real zajmuje obecnie miejsce w strefie play-offj, ostatnie zwycięstwo nad Atalantą dodało zespołowi pewności siebie. Ronaldo uważa, że Królewscy mają w sobie DNA zwycięzców i ponownie mogą zdominować rozgrywki.

Portugalczyk odniósł się również do sytuacji swojego byłego klubu, Manchesteru United, który zmaga się z kryzysem i zajmuje odległe miejsce w Premier League. Ronaldo bronił trenera Rubena Amorima, wskazując, że problemy klubu sięgają głębiej. – Problemem nie są trenerzy. To jak z akwarium – jeśli ryba jest chora, a akwarium nie zostanie oczyszczone, problem powróci – powiedział Ronaldo, sugerując, że potrzebna jest gruntowna przebudowa struktury klubu.