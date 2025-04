Real odzyskał ważnego zawodnika przed rewanżem z Arsenalem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ceballos wraca do gry – Ancelotti ma dodatkową broń na Kanonierów

Dani Ceballos wreszcie powrócił do gry po kontuzji odniesionej w Pucharze Króla przeciwko Realowi Sociedad. Po 46 dniach przerwy pojawił się na kilka minut w meczu z Alaves na Mendizorroza. Choć jego występ był symboliczny, dał sygnał gotowości przed rewanżem z Arsenalem. – Krok po kroku czuję się lepiej. Jestem szczęśliwy, że wróciłem i mogę pomóc – mówił po meczu.

Gotowość pomocnika potwierdził Davide Ancelotti. – Ceballos trenuje z grupą od czterech dni i jest w pełni dostępny na środę. Bardzo nam pomoże, niezależnie czy zagra od początku – stwierdził asystent trenera Królewskich. Choć występ Ceballosa w pierwszym składzie jest mało realny, może on odegrać ważną rolę wchodząc z ławki.

Powrót Ceballosa jest niezwykle ważny dla Carlo Ancelottiego. Hiszpan przed kontuzją stał się kluczowym graczem środka pola, dyrygując grą w ważnych meczach. Jego nieobecność była odczuwalna – Real przegrał w tym czasie mecze z Arsenalem czy Valencią i nie zachwycał też, gdy wygrywał. Teraz zespół liczy na jego formę w decydującym starciu.

Sam zawodnik mobilizuje kibiców przed rewanżem na Bernabeu. – W środę potrzebujemy waszej niesamowitej atmosfery, by odwrócić trudny wynik. Czekamy na was! – apelował Ceballos. Powrót pomocnika do dyspozycji sprzed urazu może być kluczowy dla nadziei Realu Madryt na awans.