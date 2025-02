Real Madryt musi na niego uważać. To jedyny taki piłkarz na świecie

Album / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Kevin De Bruyne postrachem Realu Madryt

Spotkanie Realu Madryt z Manchesterem City to absolutny hit baraży o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obie ekipy miały problemy w fazie ligowej i zajęły nieoczekiwanie niskie pozycje, ale mimo tego wciąż są to jedni z głównych faworytów do końcowego triumfu w rozgrywkach.

Królewscy i Obywatele to drużyny naszpikowane gwiazdami. Jednak patrząc na historię meczów obu drużyn, szczególnie wyróżnia się jeden zawodnik. Mianowicie mowa o Kevinie De Bruyne, na którego Carlo Ancelotti musi zwrócić szczególną uwagę. Tym bardziej że szkoleniowiec Realu ma problemy z obsadzeniem defensywy.

WIDEO: Absurdalnie wysokie ceny piłkarzy Realu Madryt

Serwis Opta zauważył, że De Bruyne miał bezpośredni udział przy ośmiu golach w ośmiu występach w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt (cztery gole, cztery asysty). To najwięcej w historii tych rozgrywek (również osiem ma Giovane Elber). Belg jest także jedynym zawodnikiem, który strzelił gola i zaliczył asystę w meczu LM przeciwko Królewskim więcej niż raz – w lutym 2020 i w kwietniu 2022 roku.

W aktualnym sezonie De Bruyne nie notuje aż tak znakomitych liczb. W 25 meczach gwiazdor Man City zdobył trzy gole oraz zanotował sześć asyst. Jednak nie zmienia to faktu, że Belg nadal jest pomocnikiem światowej klasy i może okazać się decydującą postacią arcyważnego dwumeczu z Realem.