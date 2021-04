Zinedine Zidane wziął udział w konferencji przed meczem Liverpoolu z Realem Madryt. Francuz zapowiedział, że jego drużyna jest gotowa do kolejnego spotkania wymagającego wielkiego wysiłku.

Real Madryt jest w pełni gotowy

Zinedine Zidane powiedział po spotkaniu z Barceloną (2:1), że jego zawodnicy znajdują się na granicy wycieńczenia fizycznego. Dodał też, że nie wie, jak zakończą wyniszczający sezon. Na konferencji przed rewanżowym starciem z Liverpoolem podkreślił jednak, że Królewscy są gotowi na trzeci z rzędu, niezwykle wymagający mecz.

– Nie zamierzamy zarządzać naszym wysiłkiem. Real Madryt zawsze stara się wygrać mecz. Jesteśmy przygotowani na kolejne, bardzo wymagające spotkanie. Czynniki emocjonalne i fizyczne idą w parze. Najważniejsze jest to, że zespół jest gotowy do rywalizacji. Wyjdziemy na murawę Anfield, by wygrać – zapowiedział odważnie Zinedine Zidane. Przypomnijmy, że Real Madryt ma przewagę po pierwszym spotkaniu, wygranym 3:1.

Problemy zdrowotne

W wyniku kontuzji i zakażeń koronawirusem, w środowym starciu nie wezmą udziału, między innymi, Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal i Lucas Vazquez. Zidane jest jednak przekonany o jakości dostępnych zawodników.

– Zespół zawsze motywuje się bardziej w obliczu trudności. To pokazuje charakter drużyny. Wiele się nam przydarzyło, traciliśmy graczy. Chciałbym, by wszyscy byli dostępni, ale zagramy dobrze z tymi, którzy są dostępni. Wiemy, że to bardzo skomplikowany i dziwny sezon. Musimy regenerować się, gdy mamy ku temu okazję. Wszyscy mamy przepełnione kalendarze. Będziemy walczyć. Mamy szansę triumfować w dwóch rozgrywkach i będziemy się starać aż do samego końca – powiedział Francuz.

Zidane wyznał, że Fede Valverde doszedł już do siebie po drobnym urazie doznanym po sobotnim meczu przeciwko Barcelonie. Trener nie wyznał jednak, czy Urugwajczyk wybiegnie w wyjściowym składzie.

Początek meczu Liverpoolu z Realem Madryt w ramach Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21.00. Sprawdź naszą zapowiedź tego starcia.

