Po zwycięstwie Legii Warszawa nad Zrinjskim Mostar, Polska umocniła się na 20. miejscu w rankingu krajowym UEFA i coraz więcej wskazuje na to, że na tej pozycji zakończy sezon. Z tym, że aktualny ranking już jakiś czas temu – odkąd właściwie zapewniliśmy sobie miejsce wśród najlepszych 22 lig, co mistrzowi Polski pozwoli od sezonu 2025/26 ominąć pierwszą rundę eliminacji Ligi Mistrzów – przestał mieć większe znacznie. Warto natomiast wyprzedzić fakty i sięgnąć wzrokiem nieco głębiej, by zobaczyć, ile naszym klubom brakuje aktualnie, by w niedalekiej przyszłości bić się o miejsce gwarantujące udział pięciu polskim drużynom w europejskich pucharach - w tym dwóm o Ligę Mistrzów.

Tradycyjnie po pucharowych dniach zapraszamy na aktualizację sytuacji rankingowej

W obowiązującym rankingu umocniliśmy się na 20. miejscu, jednak dużo ważniejsze rzeczy dzieją się w rankingu “wirtualnym”, który przestanie być wirtualny wraz z początkiem następnego sezonu

Ranking “wirtualny”, czyli czteroletni – po odjęciu najstarszego sezonu – pokazuje, że właśnie wyprzedziliśmy kolejnego rywala i od czołowej piętnastki dzielą nas już tylko dwie pozycje

O co realnie grają polskie kluby

Analiza obecnego sezonu nie ma większego sensu. Polska zajmuje 20. miejsce i jedyne realne ruchy są możliwe pomiędzy tą pozycją, a lokatą niżej, gdzie jest aktualnie Chorwacja. Chorwaci mają w fazie grupowej jedynie Dinamo Zagrzeb, któremu idzie bardzo przeciętnie (zaledwie cztery punkty w czterech meczach w grupie z Viktorią Pilzno, FC Astana i FC Ballkani – i aktualnie ostatnie miejsce w grupie Ligi Konferencji), więc taka ewentualność i tak jest mocno umiarkowana. Gdyby doszło do zmiany, nie miałaby ona żadnego znaczenia w kontekście walki o czołową piętnastkę.

Polska dopiero następny sezon ma szansę zacząć z myślą, by osiągnąć upragniony cel. Oczywiście wiele może się zmienić w najbliższych tygodniach, bo na dziś trudno wyrokować, jak zostaną rozdysponowane bonusowe punkty za wyjście z grupy poszczególnych pucharów (gdzie przykładowo awanse w Lidze Europy są dwukrotnie więcej warte niż w Lidze Konferencji), ale oceniając obecną sytuację, wygląda ona dość dobrze. Zwycięstwo Legii pozwoliło bowiem nie tylko na wyprzedzenie w wirtualnym rankingu (czyli takim, w którym usuwamy najstarszy sezon, co wydarzy się na starcie następnego) Serbii i awans na 17. miejsce, ale też na nieznaczne zwiększenie przewagi nad Grecją, która ma ogromny potencjał, by Polskę wyprzedzić (wciąż cztery drużyny w pucharach, wszystkie z realnymi szansami na grę wiosną).

Ranking wygląda w ten sposób:

Miejsce Kraj 20/21 21/22 22/23 23/24 Razem (za cztery sezony) 13. Szwajcaria 5.125 7.750 8.500 3.400 24.775 14. Izrael 7.000 6.750 6.250 4.500 24.500 15. Dania 4.125 7.800 5.900 6.000 23.825 16. Szkocja 8.500 7.900 3.500 3.600 23.500 17. Polska 4.000 4.625 7.750 5.625 22.000 18. Serbia 5.500 9.500 5.375 1.400 21.775 19. Grecja 5.100 8.000 2.125 6.400 21.625 20. Ukraina 6.800 4.200 5.700 3.100 19.800

Co z tego wynika? Myśląc o tym, by już kolejny sezon był bezpośrednią walką o czołową piętnastkę, musimy zerkać mniej więcej na sytuację od 13. miejsca w dół. Do piętnastej Danii tracimy aktualnie 1,825 punktu, co będzie ekstremalnie trudne do odrobienia już teraz, ale każde zmniejszenie tej straty, zwiększa szansę na odrobienie całości w perspektywie obecnego i następnego sezonu. Dlatego tak ważny jest aktualnie każdy punkt polskich drużyn, nie mówiąc o zapewnieniu sobie prawa gry wiosną.

Podobnie rzecz się ma ze Szwajcarią, Izraelem i Szkocją. Na dziś różnice są zbyt duże, ale obecnym celem nie powinno być ich odrobienie, a sprawienie, by były jak najmniejsze. Tak, by wybiegając na boiska u progu sezonu 2024/25 już wiedzieć, że gra toczy się już bezpośrednio o piętnaste miejsce.

To tylko pierwsza szansa

Polska znalazła się naprawdę w niezłej sytuacji, gdyż szansa opisywana wyżej jest pierwszą, ale na pewno nie ostatnią. Trend jest wyraźny i widać, że im bardziej będziemy odejmować najstarsze sezony, tym wyżej jesteśmy w takim wirtualnym rankingu. Można śmiało zakładać, że przy podobnej zdobyczy punktowej w przyszłym sezonie, jaką osiągniemy obecnie, nawet gdy ona nie wystarczy na miejsce w piętnastce, jeszcze kolejny sezon już w wymarzonej piętnastce.

Aktualny ranking trzyletni pokazuje, że na dziś Polska jest dokładnie 15. Gdy zerkamy w dwuletni – jesteśmy na 11. pozycji. Obecnie są to liczby bez żadnego namacalnego znaczenia, ale pokazują wyraźnie, że otwiera się przed nami wieloletnia szansa, by pierwszy raz w historii mieć dwie drużyny walczące o Ligę Mistrzów.