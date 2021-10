Paris Saint-Germain w jednym z ciekawszych wtorkowych meczów trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzy się w roli gospodarza z RB Lipsk. Francuskie media sugerują, że to idealna okazja na to, aby Kylian Mbappe mógł błyszczeć wraz z Lionelem Messim. Wpływ na taki stan rzeczy mają kontuzja Neymara i zawieszenie Angela Di Marii.

Paris Saint-Germain we wtorek wieczorem rozegra kolejny mecz w Lidze Mistrzów w tym sezonie

Ekipa z Parc des Princes zmierzy się w roli gospodarza z RB Lipsk

RMC Sport przekonuje, że kolejną szanse na zabawę piłką mogę mieć dzisiaj Kylian Mbappe i Lionel Messi

PSG zdemoluje rywali?

Paris Saint-Germain do potyczki z ekipą z Niemiec podejdzie po wygranym boju z Angers (2:1). Ekipa ze stolicy Francji dzięki kolejnej pełnej puli w tej kampanii Ligue 1 umocniła się na pozycji lidera rozgrywek. Liga francuska to jednak nie priorytet dla paryżan. Wzmocnienia poczynione latem mają zapewnić sukces PSG przede wszystkim w Lidze Mistrzów.

Lionel Messi ma już na swoim koncie jedno trafienie w ekipie wicemistrzów Francji. Argentyńczyk wykorzystał trzy tygodnie temu podanie Kyliana Mbappe, pokonując bramkarza Man City. Tym samym PSG pokonało team z Premier League 2:0. Oczekiwania względem byłego piłkarza Barcelony są jednak znacznie większe.

Messi od momentu, gdy trafił do ekipy z Parc des Princes nie gra dużo. Jak na razie 34-latek rozegrał pięc spotkań, z czego tylko trzy w pełnym wymiarze czasowym. To zdecydowanie za mało, aby współpraca Messiego z Mbappe mogła działać. Kolejna okazja do występu obu w jednym meczu już dzisiaj wieczorem.

Mauricio Pochettino może być w pewnym sensie zmuszony do tego, aby postawić na duet Mbappe-Messi w ataku PSG. Neymar wypadł z gry z powodu kontuzji mięśniowej, której nabawił się w trakcie zgrupowania reprezentacji Brazylii. Angel Di Maria jest zawieszony. Tymczasem kłopoty rodzinne ma Mauro Icardi.

W tabeli grupy A fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarze ekipy z Paryża są aktualnie liderem, legitymując się dorobkiem czterech punktów na koncie. RB Lipsk plasuje się natomiast na ostatniej pozycji, nie mając nawet punktu na swoim koncie.

Paris Saint-Germain RB Lipsk 1.55 4.75 5.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. października 2021 10:07 .

