fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Ancelotti i Terzić nie zaskoczą?

Real Madryt to gigantyczny faworyt sobotniego finału Ligi Mistrzów. We wcześniejszych fazach rozgrywek pokonał Manchester City oraz Bayern Monachium, czyli dwie potęgi europejskiej piłki. Występ Borussii Dortmund na Wembley Stadium to z kolei spora sensacja, gdyż nikt nie przewidywał, że tak przeciętnie radząca sobie w Bundeslidze drużyna może dotrzeć aż tak daleko w rozgrywkach europejskich. Niemiecki zespół ograł chociażby Atletico Madryt czy Paris Saint-Germain.

Carlo Ancelotti w sobotnim finale nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Aureliena Tchouamniego oraz Davida Alaby. Największe wątpliwości dotyczyły natomiast obsady bramki, choć już teraz jest pewne, że włoski szkoleniowiec postawi na Courtoisa. Kogo zabraknie w ekipie Borussii Dortmund? Do zdrowia wrócił Sebastien Haller, lecz raczej nie wygryzie nikogo z pierwszego składu. Spotkanie na ławce rezerwowych rozpocznie także najprawdopodobniej Marco Reus, który po finale Ligi Mistrzów pożegna się z Borussią Dortmund.

Finałowy mecz na Wembley Stadium rozpocznie się o godzinie 21:00.

Przewidywane składy na finał Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Can, Sabitzer, Sancho, Brandt, Adeyemi, Fullkrug

Real Madryt: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius