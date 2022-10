PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

W środę, 26 października, Barcelona podejmie przed własną publicznością Bayern Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii będzie miała w tym pojedynku nieco ułatwione zadanie, ponieważ Bawarczycy udadzą się do Hiszpanii bez kilku swoich gwiazd.

Bayern Monachium osłabiony przed meczem z Barceloną

Sane, Neuer i Hernandez nie zagrają na Camp Nou

Początek meczu w środę o godzinie 21:00

Problemy kadrowe Bayernu przed hitem Ligi Mistrzów

FC Barcelona, jeśli chce zachować szansę na awans do kolejnej rundy musi ten mecz wygrać i liczyć na wpadkę Interu Mediolan z Viktorią Pilzno. Blaugrana do nerazzurrich traci trzy oczka, ale ma gorszy bilans starć bezpośrednich. Do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki Ligi Mistrzów.

Podopieczni Xaviego będą mieli nieco ułatwione zadanie w starciu z Bayernem Monachium, ponieważ trzech kluczowych piłkarzy mistrza Niemiec nie weźmie udziału w tym pojedynku z powodu kontuzji, donosi Kicker.

Na liście jest Manuel Neuer, który z powodu problemów z barkami nie wróci aż do meczu z Mainz. Kapitan klubu przegapił ostatni mecz ligowy z TSG Hoffenheim. Prawdopodobnie zastąpi go Sven Ulreich.

Niedostępny będzie także Leroy Sane. Reprezentant Niemiec został ostatnio wykluczony z gry z powodu kontuzji uda i nie oczekuje się, że wyleczy uraz wcześniej niż przed meczem z Interem Mediolan, w szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nieobecność Sane może zmusić Juliana Nagelsmanna do ponownego postawienia na Jamala Musiale i Thomasa Mullera w środku pola, nie dając mu zbyt dużego wyboru przy ustalaniu składu.

Jednak największym nieobecnym może być Lucas Hernandez. Francuz cierpi na uraz, którego doznał w wygranym meczu z SC Freiburg. Został wykluczony z meczu na Camp Nou, co będzie wielką stratą dla defensywy Bayernu Monachium i zarazem szansą dla FC Barcelony.

Pierwszy gwizdek arbitra w meczu Barcelony z Bayernem Monachium już w najbliższą środę o godzinie 21:00.

