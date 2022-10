PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Barcelona wraca do gry w Lidze Mistrzów. Po udanym początku i wysokiej wygranej z Viktorią Pilzną, Duma Katalonii została sprowadzona na ziemię w pojedynku z Bayernem Monachium. Media przewidują, że na wtorkowy mecz z Interem Xavi zdecyduje się dokonać kilku zmian w składzie.

Xavi znów będzie rotował składem Barcy

Media przewidują kilka zmian w porównaniu do poprzedniego zestawienia

Początek meczu z Interem we wtorek o godzinie 21:00

Tak Barcelona zagra z Interem

Xavi w sobotnim boju z Mallorcą posłał do boju kilku zawodników, którzy zazwyczaj nie dostają szans występów od pierwszej minuty, jak Gerard Pique, Jordi Alba, Franck Kessie i Ansu Fati.

Teraz Javi Miguel z AS donosi, że szkoleniowiec Barcelony może dokonać co najmniej pięciu zmian w wyjściowym składzie na pojedynek z Interem Mediolan. Dziennikarz twierdzi między innymi, że Xavi prawdopodobnie wstawi Erica Garcię z powrotem do składu przeciwko nerazzurrim. Hiszpan zostanie ustawiony jako środkowy obrońca.

Oczekuje się również, że od pierwszej minuty zacznie Marcos Alonso, co byłoby bezpośrednią zamianą na lewej obronie z Albą, który w weekend miała rzadką okazję występu. Pedri dostał wytchnienie od menedżera w sobotę wieczorem, ale biorąc pod uwagę jego formę i znaczenie dla zespołu, we wtorek znów zobaczymy go na placu gry.

Wszystko wskazuje też na to, że do pierwszego zespołu wróci Raphinha, który posadzi na ławce Ansu Fatiego, po tym jak w sobotę zaliczył swój drugi występ w tym sezonie od początku spotkania. Oczywiście po raz kolejny na murawie od pierwszych minut zobaczymy Roberta Lewandowskiego.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Interem: Ter Stegen, Alonso, Garcia, Christensen, Balde, Pedri, Busquets, Kessie, Dembele, Lewandowski, Raphinha.

