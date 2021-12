Pressfocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Julian Nagelsmann nie będzie mógł liczyć na siedmiu piłkarzy w meczu Bayern – Barcelona. O szczegółach opowiedział na konferencji prasowej.

Julian Nagelsmann nie miał dobrych wieści dla kibiców Bayernu

Mistrzowie Niemiec będą bardzo osłabieniu w meczu z Barceloną

Niedostępni są między innymi: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, czy Leon Goretzka

Kłopoty kadrowe Bayernu

Bayern w bieżącym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Znajduje się na szczycie Bundesligi oraz w swojej grupie Ligi Mistrzów. Bawarczykom należą się szczególne pochwały, ponieważ Julian Nagelsmann ciągle nie ma do dyspozycji wszystkich graczy. Niemiecki trener dużą część konferencji prasowej przed starciem z Barceloną poświęcił właśnie sytuacji kadrowej.

– Leon przerwał trening, nie będzie mógł jutro zagrać, ale nie był brany pod uwagę w jedenastce. Serge miał problemy z przywodzicielem w końcówce meczu przeciwko Dortmundowi, także go zabraknie. Choupo-Moting wciąż ma pewne problemy – powiedział Julian Nagelsmann.

– Jutro Joshua przejdzie testy i wznowi treningi. Jednakże to nie ma sensu, aby znalazł się w kadrze na mecz z Barceloną. Przekonamy się, czy będzie gotowy na sobotę, musi być w pełni sił – rzekł opiekun Bayernu.

– Mickael Cuisance również nie trenował z nami z racji na kontuzję. Marcel Sabitzer ma się lepiej, ale to jeszcze trochę zajmie. Jest w trakcie treningu indywidualnego. Trochę to jeszcze potrwa, zanim do nas wróci – wyjaśnił szkoleniowiec monachijczyków.

