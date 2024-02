Jak donosi Piotr Koźmiński na łamach WP SportoweFakty, do Polski przylecieli przedstawiciele firmy TEAM Marketing, którzy w imieniu UEFA negocjują sprzedaż praw medialnych. W najbliższym czasie rozstrzygnie się, kto nabędzie prawa do pokazywania Ligi Mistrzów w kolejnych sezonach.

IMAGO / Alvaro Medranda Na zdjęciu: Jude Bellingham

Przedstawiciele Team Marketing pojawili się w Polsce

Wysłannicy namawiają telewizje do składania ofert

Polsat faworytem do pokazywania Ligi Mistrzów

Polsat najbliżej Ligi Mistrzów w kolejnych latach

Obecnie fani w Polsce Ligę Mistrzów mogą oglądać na antenach Polsatu, który prawa do pokazywania rozgrywek ma od sezonu 2018/19. Umowa wygasa po zakończeniu trwającej kampanii.

Za sprzedaż praw medialnych do Ligi Mistrzów odpowiada firma Team Marketing, która zajmują się tym w imieniu UEFA. Jak podaje Piotr Koźmiński wysłannicy tej spółki w poniedziałek pojawili się w Polsce. Dziennikarz WP SportoweFakty ujawnia, że w doszło do spotkania z dyrektorem sportu TVP Jakubem Kwiatkowskim i redaktorem naczelnym TVP Sport Sebastianem Staszewskim.

Jednak to nie koniec, ponieważ we wtorek wysłannicy Team Marketing mają również odbyć spotkania z przedstawicielami Polsatu, CANAL+ oraz jeszcze jednym podmiotem potencjalnie zainteresowanym nabyciem praw do Ligi Mistrzów, gdzie prezentują zasady nowego formatu rozgrywek i przy okazji zachęcają do złożenia oferty.

W najbliższym czasie rozstrzygnie się, kto pokaże rozgrywki Champions League w kolejnych trzech sezonach. UEFA wyznaczyła dwie daty: 13 lutego i 27 lutego jako termin ostateczny do składania ofert. Jak dodaje Piotr Koźmiński, obecnie największym faworytem do pokazywania Ligi Mistrzów w kolejnych sezonach jest nadal Polsat.

Zobacz również: Szymon Włodarczyk bohaterem głośnego transferu? Duża kwota na stole