Leo Messi wrócił do treningów po kontuzji kolana. Mauricio Pochettino z optymizmem wypowiedział się o szansach Argentyńczyka na udział w meczu PSG – Manchester City.

Mecz PSG – Manchester City odbędzie się już we wtorek 28 września

Mauricio Pochettino na konferencji prasowej skierował słowa pochwały w stronę najbliższego przeciwnika

Argentyńczyk wypowiedział się także na temat sytuacji zdrowotnej Marco Verattiego i i Leo Messiego

Paris Saint-Germain przed trudnym wyzwaniem

Piłkarze PSG rozpoczęli sezon 2021/2022 od falstartu. Przegrali bowiem z Lile mecz o Superpuchar Francji. W Ligue 1 jest już jednak dużo lepiej. Paryżanie rozegrali osiem spotkań i wygrali każde z nich. Jest to zatem widoczny progres względem poprzedniej kampanii, co dostrzega również Mauricio Pochettino.

– Pracujemy i zaliczamy progres, takie są fakty. Musimy przyjrzeć się miejscu w którym byliśmy a w którym jesteśmy teraz. Spotkamy się z Manchesterem City i zagramy przeciwko najlepszemu szkoleniowcowi Pepowi Guardioli. Rywale mają świetny zespół, który marzy o wygraniu Ligi Mistrzów. My również o tym marzymy, więc będzie to świetne spotkanie – powiedział argentyński trener. Jego zdaniem Manchester City wciąż ma nieznaczną przewagę.

– Na ten moment być może rywale są delikatnie przed nami, ale wszystko może się zdarzyć w piłce. Postaramy się zagrać w swoim stylu, narobić problemów rywalowi i pokazać determinacje wygranej. Wiemy jakie są dobre i słabsze strony rywali i zamierzamy wykorzystać te słabsze. To mecz w którym zawodnicy mogą pokazać potencjał – rzekł Pochettino.

W ostatnich meczach PSG musiało radzić sobie bez Marco Verattiego. Włoch miał kłopoty zdrowotne, ale zdołał już się z nimi uporać. – Marco trenował spokojnie w ostatnich dniach. Myślę, że będzie w składzie na ten mecz. Nie wiem jeszcze czy będzie w stanie zagrać od początku, ale jest taka możliwość – zdradził Pochettino.

Kontuzja uniemożliwiała występy także Leo Messiemu. Argentyńczykowi dolegało bolące kolano i długo nie było wiadomo, czy da radę zagrać we wtorkowym hicie. Szkoleniowiec PSG przekazał optymistyczne wieści. – Messi jest w takiej samej sytuacji. Jego progres jest widoczny i również wydaje mi się, że będzie w składzie. Jest najlepszym piłkarzem, ale jest też jak każdy z nas człowiekiem. On również musi poznać nowych kolegów, sztab, klub oraz kulturę nowego kraju. Był w Barcelonie 20 lat i wszystko jest dla niego nowe. Z czasem wszystko zaskoczy pozytywnie, nie mam co do tego wątpliwości – przyznał opiekun PSG.

