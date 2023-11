Adli ocenił szanse Milanu na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

AC Milan przegrał z Borussią Dortmund i mocno skomplikował swoją sytuację w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po meczu pomocnik Rossonerich, Yacine Adli, przyznał, że ekipa z San Siro ma tylko dwa, trzy procent szans na awans do 1/8 finału.

Milan mocno skomplikował swoją sytuację w grupie Ligi Mistrzów

AC Milan miał swoje okazje na znacznie lepszy rezultat w starciu z BVB, ale piłkarzom Rossonerich zabrakło skuteczności. Warto chociażby przypomnieć niewykorzystany rzut karny przez Oliviera Girouda.

– Na tym poziomie detale robią różnicę. Zaczęliśmy dobrze, ale nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. W drugiej połowie znów było podobnie, a strata Malika utrudniła nam grę. Potem mieliśmy problem ze znalezieniem równowagi i odwróceniem losów meczu – przyznał Adli.

Milan jest na ostatnim miejscu w tabeli. By awansować do kolejnej rundy musi pokonać Newcastle i liczyć na korzystne rozstrzygnięcie meczu Borussia – PSG. – Damy z siebie wszystko w Newcastle i spróbujemy wygrać, ale powiedziałbym, że mamy teraz około 2-3 procent szans na zakwalifikowanie się do fazy pucharowej – dodał pomocnik Milanu.

