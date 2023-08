Raków Częstochowa gra o awans do Ligi Mistrzów. Następny rywal to Aris Limassol. Na temat tego rywala wypowiedział się Wojciech Cygan, prezes rady nadzorczej Rakowa.

IMAGO/NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Raków Częstochowa zachował szansę na grupę Ligi Mistrzów

Mistrz Polski w trzeciej rundzie podejmie Aris Limassol

O najbliższym rywalu w pucharach wypowiedział się Wojciech Cygan

Raków wyeliminuje Aris? Cygan: nie są poza naszym zasięgiem

Raków wyeliminował Karabach w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Kolejny przeciwnik to cypryjski Aris Limassol. Wojciech Cygan uważa, że to przeciwnik, z którym mistrz Polski

– Z całym szacunkiem dla nich, ale nie są poza naszym zasięgiem. Oczywiście, ich rezultat w dwumeczu z Bate Borysów robi wrażenie 11:5 w dwumeczu), ale znów: Raków też już pokazał się w pucharach z dobrej strony. może sobie poradzić – przekonuje prezes rady nadzorczej Rakowa. Przyznaje on, że mistrz Polski wykonał plan minimum w postaci pewnego awansu do Ligi Konferencji.

– Tak, ale nie chcemy się na tym zatrzymywać. Bardzo szanuję Ligę Konferencji i Ligę Europy, ale nam marzy się Liga Mistrzów. W tym sensie, że dopóki możemy, to chcemy o nią powalczyć. I dla Rakowa, i dla polskiego futbolu – dodał Wojciech Cygan w rozmowie z Piotrem Koźmińskim (WP Sportowe Fakty).

Czytaj także: Szwarga zamknął usta azerbejdżańskim dziennikarzom, Polak z błyskotliwą ripostą