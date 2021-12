Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp da odpocząć kilku ważnym piłkarzom w meczu Milan – Liverpool. Zdaniem niemieckiego trenera to koniecznie rozwiązanie.

Liverpool do końca roku rozegra jeszcze siedem meczów

Juergen Klopp rozsądnie gospodaruje siłami swoich podopiecznych

Przeciwko Milanowi odpocznie kilku ważnych graczy

Klopp wykonuje zalecenia sztabu medycznego

Piłkarze Liverpoolu zapewnili sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca. W związku z tym do wtorkowego meczu z Milanem mogą podejść bez większej presji. Z tego względu szkoleniowiec The Reds wystawi nieco rezerwowy skład.

– Musimy rotować składem i będziemy to robić, to oczywiste, mottem przewodnim w zasadzie powinno być musimy. Nie podam wam teraz składu, ale prawdą jest też, że nie mogę zmienić wszystkiego – powiedział Juergen Klopp.

– Chcemy wystawić najlepszą możliwą drużynę, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdujemy. W ciągu ostatnich czternastu czy piętnastu dni zagraliśmy pięć spotkań, to dużo, a po meczu z Milanem w zasadzie czeka nas jeszcze podobna ilość meczy w zbliżonym czasie. Dlatego właśnie musimy teraz podjąć prawidłowe decyzje i tak właśnie zrobimy – wyjaśnił opiekun Liverpoolu.

– Muszę znowu podkreślić, że jestem tutaj uzależniony od sztabu medycznego i muszę akceptować wszystkie ich decyzje i rekomendacje. Zawsze je akceptuje i nie inaczej będzie w tej sytuacji – przyznał niemiecki trener.

