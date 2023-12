La Gazzetta dello Sport szukają argumentów przemawiających za Milanem w nadchodzącym starciu z Newcastle United znalazła tylko. Jest nim powracający po kontuzji do gry Rafael Leao.

IMAGO / Matteo Gribaud Na zdjęciu: Rafel Leao

Milan ma już nikłe szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Rossoneri potrzebują wygranej z Newcastle

Zespół Piolego musi również liczyć na zwycięstwo BVB

Leao jedyną nadzieją dla Milanu w starciu z Newcastle

AC Milan potrzebuje zwycięstwa w pojedynku z Newcastle United, ale zdobycie trzech punktów w Anglii może nie wystarczyć, aby zakwalifikować się do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ponieważ Rossoneri potrzebują do tego także wygranej Borussii Dortmund w starciu z PSG.

Gwiazda Milanu Rafael Leao prawdopodobnie wystąpi w środę przeciwko Newcastle, ale według La Gazzetta dello Sport nie jest w stanie rozegrać 90 minut, więc najpewniej Luka Jović dołączy do Oliviera Girouda w ataku w trakcie meczu.

Dziennikarz mediolańskiej gazety Luca Bianchin uważa, że Portugalczyk jest obecnie jedyną nadzieję Rossonerich. Milan w ostatnim czasie prezentuje się kiepsko i nic nie wskazuje na to, by obraz ich gry miał ulec znaczącej poprawie w starciu z takim rywalem, jak Newcastle. – Jego występ to w zasadzie jedyna dobra wiadomość dla Stefano Piolego przed tym meczem – czytamy.

