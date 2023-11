Javi Miguel z hiszpańskiej gazety AS donosi, że porażka lub remis FC Barcelony w kolejnym meczu może zachwiać pozycją Xaviego Hernandeza w klubie. Duma Katalonii w ostatnim czasie zaliczyła kilka słabszych wyników.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Barcelona notuje słabe wyniki w ostatnich tygodniach

Javi Miguel donosi, że pozycja Xaviego może zostać zachwiana

Blaugrana gra o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Xavi nie może dopuścić do kolejnej wpadki FC Barcelony

W ciągu ostatniego miesiąca FC Barcelona wygrała tylko dwa z pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym dwukrotnie przegrała z Realem Madryt i Szachtarem Donieck, odpowiednio w La Liga i Lidze Mistrzów.

We wtorek Dumę Katalonii czeka mecz z FC Porto w Lidze Mistrzów. Obie drużyny z dziewięcioma punktami przewodzą w tabeli. Ewentualna porażka może sprawić, że losy awansu Blaugrany do 1/8 finału mocno się skomplikują.

Tymczasem Javi Miguel z AS donosi, że Xavi jest w pełni świadomy tego, że jeśli Barcelona nie wygra we wtorek z Porto, jego pozycja w klubie może zostanie mocno zachwiana. W obecnej sytuacji trener desygnuje do gry najmocniejszy skład nie decydując się na żadne rotacje. Zwycięstwo pozwoliłoby również poprawić atmosferę.

