IMAGO/ ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Stadion Narodowy

UEFA przyznała Polsce organizację kolejnego ważnego meczu

Superpuchar Europy UEFA 2023/24 odbędzie się w Warszawie

Areną prestiżowego starcia będzie PGE Narodowy

Oficjalnie: Superpuchar Europy UEFA na PGE Narodowym

Polski Związek Piłki Nożnej potwierdza – Polska otrzymała szansę na organizację kolejnego istotnego spotkania. Tym razem europejski federacja przyznała naszemu krajowi Superpuchar Europy UEFA, który zostanie zorganizowany na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. W tym mieczu zmierzą się ze sobą triumfatorzy dwóch najważniejszych klubowych rozgrywek pucharowych na Starym Kontynencie – Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

– To dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas UEFA. Jesteśmy dla całej społeczności piłkarskiej w Europie wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. Bardzo się cieszymy, że w 2024 roku będziemy mogli zorganizować w Polsce kolejny finał jakże prestiżowych rozgrywek. Na starcie zwycięzcy Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy będzie patrzył cały świat. To z pewnością wielki sukces polskiej federacji. Organizacja takich wydarzeń jest jednym z naszych celów, które konsekwentnie realizujemy – stwierdził Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Superpuchar Europy UEFA na @PGENarodowy w Warszawie! 🏟️🇵🇱

🗨️ "To dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas UEFA".

Zwycięzca Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy o prestiżowe trofeum w Polsce zawalczy w 2024 roku.

Szczegóły! ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) September 26, 2023

– Rzadko się zdarza, by organizację tak wielu imprez międzynarodowej rangi powierzano tej samej federacji. Jest to dla nas wielki powód do dumy – ocenił Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZP.