Luis Enrique podjął decyzję przed finałem LM. Dotyczy gwiazd PSG

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique zapowiada walkę o Ligę Mistrzów

Luis Enrique nie pozostawia złudzeń. Paris Saint-Germain zrobi wszystko, by 31 maja w Monachium sięgnąć po upragniony puchar. Po wyeliminowaniu Arsenalu w półfinale i zapewnieniu sobie mistrzostwa Francji, PSG może skupić się wyłącznie na finale z Interem. Trener ogłosił, że już teraz kluczowi gracze zostaną wyłączeni z gry, by przygotować się fizycznie i mentalnie na starcie z Nerazzurrimi.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy. Przez cały sezon prezentowaliśmy wysoki poziom i pokazaliśmy siłę mentalną. Teraz nadszedł moment, by dać szansę młodym i skupić się na finałach – powiedział Enrique.

Zobacz również: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze (WIDEO)

Na najbliższy mecz ligowy PSG wykluczy z gry m.in. Donnarummę, Hakimiego, Marquinhosa, Mendesa, Pacho, Ruiza i Vitinhę. Powrócą do treningów 14 maja, zgodnie z indywidualnym planem opracowanym przez sztab szkoleniowy. – Każdy zawodnik ma własny harmonogram, bo chcemy wejść w te mecze z odświeżonym ciałem i umysłem – podkreślił trener.

Luis Enrique przyznał, że Inter ma więcej doświadczenia w finałach – w końcu to ich drugi w ciągu trzech lat. PSG zagra w decydującym meczu dopiero po raz drugi w historii, po przegranym finale z Bayernem Monachium w 2020 roku.

– To będzie pierwszy finał, w którym kibice PSG będą mogli być obecni. Czekaliśmy na to bardzo długo i zasługujemy, by wygrać – powiedział szkoleniowiec. – Mam nadzieję, że ta więź z fanami pomoże nam sięgnąć po Ligę Mistrzów. Musimy jednak uważać – Inter wie, jak grać w finałach.