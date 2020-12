Liga Mistrzów: Znane wyniki losowania. Hitem Barca – PSG!

Liga Mistrzów w lutym przyszłego roku wkroczy w fazę pucharową. Dzisiaj w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie par 1/8 finału elitarnych rozgrywek. Wydaje się, że najciekawsza będzie rywalizacja FC Barcelony z Paris Saint-Germain. Tym samym Leo Messi być może skonfrontuje się z Neymarem. Interesująco zapowiada się również dwumecz z udziałem Atletico Madryt oraz Chelsea FC.

Liga Mistrzów zostanie wznowiona już 16-17 lutego, gdy rozegrane zostaną pierwsze spotkania 1/8 finału rozgrywek. Z kolei rewanże będą miały miejsce 23-24 lutego. Warto odnotować, że wszystkie mecze rozegrane zostaną o godzinie 21:00.

Tymczasem już na 19 marca zaplanowane jest losowanie drabinki kolejnych faz rozgrywek. Jednocześnie poznamy pary ćwierćfinałowe, a także potencjalne pary półfinałowe. Odnotujmy, że finał Ligi Mistrzów ma zostać rozegrany 29 maja (sobota) 2021 roku. Areną zmagań ma być Ataturk Olimpiyat Stadyumu w Sambule.

Z wylosowanych par najciekawiej zapowiada się batalia z udziałem FC Barcelony i PSG. Niemniej ciekawe powinny być również potyczki z udziałem Atletico Madryt i Chelsea FC, a także RB Lipsk z Liverpoolem FC. Mistrzowie Serie A Juventus FC zmierzą się natomiast z FC Porto.

Obrońca Pucharu Europy stanie z kolei do rywalizacji z SS Lazio. Jednocześnie może dojść do bezpośredniego pojedynku z udziałem dwóch najlepszych strzelców poprzedniego sezonu. Mowa oczywiście o Ciro Immobile i Robercie Leandowskim, którzy do końca bili się o Złotego Buta. Ostatecznie górą okazał się Włoch.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Borussia M’Gladbach – Manchester City

SS Lazio – Bayern Monachium

Atletico Madryt – Chelsea FC

RB Lipsk – Liverpool FC

FC Porto – Juventus FC

FC Barcelona – Paris Saint-Germain

Sevilla FC – Borussia Dortmund

Atalanta BC – Real Madryt

1/8 finału Ligi Mistrzów – kursy