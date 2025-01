Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach (21.01.2025)

Liga Mistrzów wróciła do gry po ponad miesiącu przerwy. We wtorek (21 stycznia) odbyło się 9 spotkań 7. kolejki. Aktualnym liderem jest Liverpool. Podium uzupełnia Barcelona i Atletico Madryt.

Piłkarze Liverpoolu

Liga Mistrzów: aktualna tabela

We wtorek (21 stycznia) po raz pierwszy w nowym roku kalendarzowym kibice mogli emocjonować się meczami Ligi Mistrzów. Za nami pierwsze 9 spotkań 7. kolejki, w których nie brakowało zaskakujących rezultatów. Między innymi Aston Villa przegrała z AS Monaco, a Juventus zremisował z Club Brugge. Na europejskich boiskach mogliśmy oglądać kilku Polaków m.in. Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego czy Matty’ego Casha.

Nieprawdopodobne sceny wydarzyły się na Estadio da Luz, gdzie Barcelona po fantastycznym comebacku wygrała z Benficą (5:4). Jedną nogą zwycięstwo w fazie ligowej zapewnił sobie Liverpool, który pokonał Lille (2:1). Na wyróżnienie zasługuje triumf Bologni z Borussią Dortmund (2:1) oraz Atletico Madryt z Bayerem Leverkusen (2:1). Wysokie zwycięstwo odnotowała również La Dea (5:0).

Zmienne szczęście mieli nasi rodacy, bowiem Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Radosław Majecki i Łukasz Skorupski wygrali swoje mecze. Natomiast z porażką pogodzić się musiał Matty Cash.

Wyniki wszystkich wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów:

Atalanta 5:0 Sturm Graz

Monaco 1:0 Aston Villa

Atletico 2:1 Bayer Leverkusen

Benfica 4:5 Barcelona

Bologna 2:1 Borussia Dortmund

Club Brugge 0:0 Juventus

Crvena Zvezda 2:3 PSV

Liverpool 2:1 Lille

Slovan 1:3 VfB Stuttgart

Awans do fazy pucharowej uzyskają 24 drużyny. Te zespoły, które ukończą fazę ligową na miejscach 1-8 zagrają bezpośrednio w 1/8 finału. Z kolei kluby, które zajęły miejsca 9-24 awansują do 1/16 finału, gdzie zmierzą się o awans do najlepszej szesnastki turnieju.