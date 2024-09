fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Oficjalne składy na mecz AC Milan – Liverpool

AC Milan i Liverpool to drużyny, będące na starcie nowej kampanii w innym położeniu. The Reds przed długi czas kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa. Dopiero w trakcie minionego weekendu ulegli niespodziewanie na swoim stadionie Nottingham Forrest (0:1). Z kolei Rossoneri do czwartej kolejki czekali na premierowe zwycięstwo w Serie A. Gdy już jednak się rozpędzili, to nie dali żadnych szans Venezii (0:4). Jednocześnie potyczka na San Siro zapowiadała się bardzo interesująco.

Drużyna z Mediolanu przystąpi do potyczki poważnie osłabiona. Między innymi z powodu kontuzji nie będą mogli zagrać Alessandro Florenzi i Ismael Bennacer. Tymczasem w ekipie z Anfield Road nie będzie mógł wystąpić Harvey Elliott.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od grudnia 2022 roku. Wówczas grały ze sobą w spotkaniu kontrolny. Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między obiema ekipami za każdym razem górą był Liverpool.

Składy na mecz pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. AC Milan – Liverpool:

AC Milan: Maignan – Hernandez, Tomori, Pavlović, Calabria, Loftus-Cheek, Fofana, Rafael Leao, Reijnders, Pulisić, Morata

Liverpool: Alisson – Tsimakas, Konate, Van Dijk, Alexander Arnold, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Diogo Jota.

Czytaj więcej: Kenan Yildiz fantastycznie przywitał się z Ligą Mistrzów [WIDEO]