We wtorek 17 sierpnia rozegrane zostały pierwsze mecze w ramach IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W najciekawszym starciu wieczoru AS Monaco uległo na swoim stadionie Szachtarowi Donieck (0:1). Niespodziewanie wysoko Sheriff Tyraspol pokonał Dinamo Zagrzeb (3:0).

Szachtar, Sheriff i FC Salzburg bliżej piłkarskiego raju

Faza grupowa Ligi Mistrzów jest już bardzo blisko. Tymczasem ostatnia grupa zespołów rywalizuje o to, aby znaleźć się w gronie najlepszych klubowych ekip na Stary Kontynencie. Emocji i ładnych goli w trakcie wtorkowych potyczek nie brakowało.

AS Monaco w roli faworyta przystępowało do starcia z Szachtarem Donieck. Podopieczni Niko Kovaca co prawda w lidze nie rozpieszczają swoich kibiców. Niemniej w boju przeciwko ekipie z Ukrainy w powszechnej opinii dawano zespołowi Ligue 1 większe szanse na zwycięstwo. Ostatecznie po golu Pedrinho w 19. minucie w lepszym położeniu przed rewanżem są Górnicy.

Niespodziewanym rozstrzygnięciem zakończyła się potyczka na Stadionul Sheriff, gdzie miejscowy Sheriff Tyraspol rozbił Dinamo Zagrzeb. Pogromca Legii Warszawa uległ ekipie z Mołdawii 0:3, będąc tłem dla rywali. Wynik rywalizacji otworzył Adama Traore, który zresztą zamknął też rezultat spotkania. 26-latek wpisał się na listę strzelców w 45. i 80. minucie. W międzyczasie gola na 2:0 po kapitalnym uderzeniu strzelił w 54. miucie gry Dimitrios Kolovos.

Trzy gole padły natomiast na Red Bull Arena, gdzie FC Salzburg w roli gospodarza pokonał Broendby IF. Austriacki team wywiązał się tym samym z roli faworyta spotkania. Stało się tak dzięki trafieniom Karima Adeyemiego oraz Brendena Aaronsona. Pierwszy strzelił gola w 56. minucie, a drugi w 90. minucie gry. Jedyne trafienie dla gości padło z kolei w czwartej minucie, gdy do siatki piłkę skierował Mikael Uhre.

Wyniki wtorkowych meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

AS Monaco – Szachtar Donieck 0:1 (0:1)

0:1 Pedrinho 19′

Sheriff Tyraspol – Dinamo Zagrzeb 3:0 (1:0)

1:0 Traore 45′

2:0 Kolovos 54′

3:0 Traore 80′

FC Salzburg – Borendby IF 2:1 (0:1)

0:1 Uhre 4′

1:1 Adeyemi 54′

2:1 Aaronson 90′

