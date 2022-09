Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Wyniki środowych meczów drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mnóstwo sensacyjnych zwrotów akcji towarzyszyło środowym meczom Ligi Mistrzów. W hicie tego dnia Manchester City pokonał Borussię Dortmund 2:1, a ciekawie było także w Haifie, gdzie gospodarze przez pewien czas sensacyjnie prowadzili z PSG.

Graham Potter bez zwycięstwa w debiucie, nieskuteczny Juventus

Zaraz na początku drugiej połowy Chelsea objęła prowadzenie w meczu z Red Bull Salzburg, dzięki trafieniu Raheema Sterlinga. Korzystnego rezultatu nie udało się jednak utrzymać, bo do siatki trafił Okafor. Goście wywieźli dzięki niemu cenny punkt ze Stamford Bridge. Prowadzenia nie utrzymał także Juventus, który prowadził już po 4 minutach 1:0 dzięki bramce Milika. Benfica wyrównała jednak w 43 minucie, a na 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy wyszła na prowadzenie dzięki bramce Neresa. Stara Dama była wyjątkowo nieskuteczna i przegrała kolejne spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Mocno zawiódł tego wieczoru Piotr Zieliński, który aż dwukrotnie podchodził do wykonania rzutu karnego w meczu z Rangersami. Pierwszy strzał Polaka skutecznie obronił McGregor, jednak chwilę później dobijał Politano i piłka wylądowała w siatce. Sędzia dopatrzył się jednak przekroczenia przepisów i nakazał powtórzenie jedenastki. I tym razem górą nad pomocnikiem Napoli był golkiper szkockiej drużyny. Trzeciej szansy Zieliński już nie dostał. W 68 minucie to Politano wykonał pewnie rzut karny i otworzył tym samym worek z bramkami. Finalnie to Napoli mogło cieszyć się ze zwycięstwa 3:0.

To nie był najlepszy moment Piotra Zielińskiego. Dwie próby z rzutów karnych, dwie nieudane… #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/ZhOxuLrd3r — Polsat Sport (@polsatsport) September 14, 2022

Wyniki meczów 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

AC Milan – Dinamo Zagrzeb 3:1 (1:0)

1-0 Giroud 45′

2-0 Saelemaekers 47′

2-1 Orsic 56′

3-1 Pobega 77′

Szachtar Donieck – Celtic Glasgow 1:1 (1:1)

0-1 Bondarenko (og.) 10′

1-1 Mudryk 29′

Chelsea – Red Bull Salzburg

1-0 Sterling 48′

1-1 Okafor 75′

Juventus – Benfica

1-0 Milik 4′

1-1 Joao Mario (k) 43′

1-2 Neres 55′

FC Kopenhaga – Sevilla

Maccabi Hajfa – PSG

1-0 Chery 24′

1-1 Messi 37′

1-2 Mbappe 69′

1-3 Neymar 88′

Manchester City – Borussia Dortmund

0-1 Bellingham 56′

1-1 Stones 80′

2-1 Haaland 84′

Glasgow Rangers – Napoli

0-1 Politano (k) 68′

0-2 Raspadori 85′

0-3 Ndombele 90+1′

Real Madryt – RB Lipsk

1-0 Valverde 80′

2-0 Asensio 90+1′