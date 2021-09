Paris Saint-Germain – Manchester City: Pieniądze grają rolę

Nie ma futbolu bez pieniędzy. Trudno temu zaprzeczyć, właściwie jest to niemożliwe. Szukacie argumentów przeciw? Proszę bardzo, jednak zanim przystąpicie do działania, rzućcie okiem na kadry zespołów, które spotkają się dzisiaj na Parc des Princes. Mecz Paris Saint-Germain – Manchester City to starcie finansowych potentatów, zdolnych utrzymać piłkarzy wartych nie dziesiątki i nie setki milionów, a miliard euro. W Paryżu dojdzie do pojedynku drużyn dumnie reprezentujących “modern football”. Która kadra jest warta więcej i ile wynosi cena najdroższej możliwej wyjściowej jedenastki obu ekip?

Mecz Paris Saint-Germain – Manchester City elektryzuje nie tylko ze względu na poziom sportowy obu drużyn – potyczka na Parc des Princes to starcie dwóch najbardziej wartościowych ekip świata

Paryżanie w lecie pozyskali kilka gwiazd i znacznie większyli wartość całej kadry

Obywatele dokonali zaledwie dwóch transferów, ale nie stracili miejsca na czele stawki

Tomorrow: PSG vs. Man City ⚔️



Last time they faced off… pic.twitter.com/M7wxZMuvCs — B/R Football (@brfootball) September 27, 2021

Paris Saint-Germain – Manchester City: która kadra jest warta więcej?

Podobno piłkarz jest warty tyle, ile ktoś za niego zapłaci. Na wycenę składa się wiele różnych czynników: potencjał sportowy i medialny zawodnika, długość kontraktu, który pozostał mu do wypełnienia, a także zasoby finansowe strony kupującej i sprzedającej. Ogromny wpływ na potencjalne transakcje miała mieć pandemia, jednak to okienko transferowe zaprzeczyło spodziewanemu kryzysowi. Nikt się nie ograniczał i nikt nie planuje tego robić. Klubowe barwy zmienili już Cristiano Ronaldo i Leo Messi, a w kolejce do przeprowadzki czekają m.in. Kylian Mbappe, Harry Kane czy Erling Haaland.

Tonight's clash between PSG and Manchester City will be the most expensive match in history (squad value)…



🇫🇷 PSG – €997.25 million

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City – €1005 miliion pic.twitter.com/ZUQgnhV5e9 — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 28, 2021

Minione lato okazało się wyjątkowo udane dla Paris Saint-Germain. Paryżanie pozyskali kilku zawodników światowej klasy i znacząco zwiększyli wartość całej kadry. Na Parc des Princes trafili wspomniany Messi (wartość według portalu Transfermarkt: 80 milionów euro), Gianluigi Donnarumma (65 mln), Achraf Hakimi (60 mln), Georginio Wijnaldum (30 mln), ponadto za 16 milionów wykupiono Danilo Pereirę (20 mln), a siedem kosztowało wypożyczenie Nuno Mendesa (40 mln). Zgodnie z cenami rynkowymi, a raczej “transfermarktowymi”, za wyżej wymienioną szóstkę musielibyśmy zapłacić łącznie 295 milionów euro. Włodarze stołecznej ekipy wydali zaledwie 83 mln i w ciągu dwóch miesięcy zdołali osiągnąć wycenę prawie miliarda €. Łączna wartość rynkowa PSG to dokładnie 997,75 mln euro.

Mimo nadzwyczajnie owocnego lata Paris Saint-Germain i tak nie zdołało wspiąć się na szczyt klasyfikacji najbardziej wartościowych klubów na świecie. Liderem tego zestawienia pozostaje Manchester City (1,05 miliarda €). Obywatele dokonali zaledwie dwóch transferów, a i tak nie stracili miejsca na czele stawki. W tym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę na kwotę, za jaką The Citizens pozyskali Jacka Grealisha, ponieważ jest ona blisko dwukrotnie większa niż jego wycena według najpopularniejszego portalu. Mistrzowie Anglii przelali na konto Aston Villi 117,5 miliona euro, tymczasem Transfermarkt określił jego wartość na 65 mln €. Oprócz reprezentanta Anglii na Etihad pojawił się także Kayky – Brazylijczyk kosztował 10 milionów (WR 14 mln €).

Paris Saint-Germain – Manchester City: najdroższa możliwa jedenastka

Na potrzeby analizy przyjmijmy nominalną formację dla obu ekip – PSG najczęściej grają w ustawieniu 4-2-3-1, natomiast Obywatele regularnie korzystają z ofensywnej wersji 4-3-3. Wybór najdroższej możliwej jedenastki może być nieco sztuczny i krzywdzący dla piłkarzy, którzy regularnie znajdują uznanie w oczach szkoleniowca lub zawodników cieszących się statusem futbolowych legend, jednak w tej sytuacji koncentrujemy się wyłącznie na aspektach finansowych. Dlatego w podstawowym składzie ekipy z Parc des Princes zabraknie takich postaci jak Keylor Navas, Sergio Ramos czy Angel Di Maria, natomiast w szeregach City nie zobaczymy Johna Stonesa, Ferrana Toreresa i najdroższego nabytku w historii klubu, czyli Jacka Grealisha.

Wartość superjedenastki gospodarzy to 745 milionów €. Między słupkami stoi Gianluigi Donnarumma, którego wyceniono aż o 53 mln wyżej niż Keylora Navasa. Defensywa PSG składa się z Marquinhosa (75 mln), Presnela Kimpembe (40 mln), Achrafa Hakimiego (60 mln) i Nuno Mendesa (40 mln), duet środkowych pomocników tworzą Marco Veratti (55 mln) i Georginio Wijnaldum (30 mln), natomiast wśród piłkarzy odpowiedzialny za ofensywę znajdziemy Kyliana Mbappe (160 mln), Neymara (100 mln), Leo Messiego (80 mln) i Mauro Icardiego (40 mln).

The top 15 most expensive players between PSG and Man City have transfer fees worth over one 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 pounds combined 😳 pic.twitter.com/sZYuxW9dab — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 28, 2021

W przypadku Obywateli w propozycji portalu Transfermarkt konieczna wydaje się zamiana Nathaniela Ake na Kyle Walkera. Wprawdzie Holender (40 mln) to zawodnik niezwykle uniwersalny, jednak jego nominalna pozycja to środek obrony. Wobec tej roszady obronę, którą z bramki dyryguje Ederson (50 mln) stworzą Walker (28 mln), Aymeric Laporte (45 mln), Ruben Dias (75 mln) i Joao Cancelo (55 mln), w drugiej linii zobaczymy Kevina De Bruyne (100 mln), Rodriego (70 mln) i Bernardo Silvę (70 mln), a trójka napastników to Raheem Sterling (90 mln), Phil Foden (80 mln) i Gabriel Jesus (60 mln). Podstawowy skład City jest warty 727 milionów €.

The value of Manchester City's squad to face Spurs yesterday…



Over three-quarters of a billion pounds 🤯 pic.twitter.com/eIOyG29Kck — Oddschanger (@Oddschanger) August 16, 2021

Paris Saint-Germain (745 milionów €) Manchester City (727 milionów €) Gianluigi Donnarumma (65,00 mln €) Ederson (50,00 mln €) Marquinhos (75,00 mln €) Kyle Walker (28,00 mln €) Presnel Kimpembe (40,00 mln €) Aymeric Laporte (45,00 mln €) Achraf Hakimi (60,00 mln €) Ruben Dias (75,00 mln €) Nuno Mendes (40,00 mln €) Joao Cancelo (55,00 mln €) Georginio Wijnaldum (30,00 mln €) Kevin De Bruyne (100,00 mln €) Marco Veratti (55,00 mln €) Rodri (70,00 mln €) Neymar (100,00 mln €) Bernardo Silva (70,00 mln €) Kylian Mbappe (160,00 mln €) Raheem Sterling (90,00 mln €) Leo Messi (80,00 mln €) Phil Foden (80,00 mln €) Mauro Icardi (40,00 mln €) Gabriel Jesus (60,00 mln €)

W minionej edycji kluby te spotkały się ze sobą na etapie półfinału. Wówczas powody do radości miał zespół Pepa Guardioli. Czy paryżanie zrewanżują się 28 września? W naszej zapowiedzi przedstawiamy najważniejsze informacje o tym pojedynku.