Massimiliano Allegri zupełnie inaczej wyobrażał sobie powrót do Turynu. Juventus pod wodzą Włocha słabo rozpoczął sezon, ale przełamanie nadeszło właśnie w Lidze Mistrzów, kiedy Stara Dama odprawiła z kwitkiem szwedzkie Malmo (3:0). Teraz nadszedł czas na większe wyzwanie, jakim jest mecz z zeszłorocznym triumfatorem tych rozgrywek. Trener przekazał kilka ważnych informacji na konferencji prasowej przed meczem z Chelsea.

Massimiliano Allegri pragnie odnieść sukces w Europie

Juventus przystąpi jednak do pojednku z Chelsea osłabiony w ofensywie

Pewni miejsca w wyjściom składzie są Szczęsny, Locatelli oraz Sandro

Juventus osłabiony przed hitem 2. kolejki Ligi Mistrzów

Kilka dni temu ze składu wypadli Paulo Dybala oraz Alvaro Morata. Trzeba przyznać, że jest to spore osłabienie linii ofensywnej. W dodatku wciąż niepewny jest występ Arona Ramsey’a, który skarżył się na problemy mięśniowe.

Massimiliano Allegri nadal nie może spać spokojnie, choć jego zespół zaczął odnosić zwycięstwa w Serie A. Co prawda, Stara Dama traci jeszcze sporo goli, ale powoli wszystko wraca do normy. Nic tak nie mobilizuje drużyny, kiedy musi walczyć z silnymi drużynami. Właśnie taką ekipą niewątpliwie jest Chelsea. Londyńczycy niespodziewanie wygrali poprzednią edycję Ligi Mistrzów, natomiast letnie transfery przyczyniły się do wzmocnienia kadry.

Na Allianz Stadium powinniśmy zobaczyć świetne widowisko. Zarówno jedni i drudzy mają coś do udowodnienia. Zwycięstwo w tym meczu dałoby Bianconerim motywację do jeszcze cięższej pracy, a przy okazji przywróciłoby wiarę w ostateczny sukces.

Massimiliano Allegri jest pewny trzech nazwisk przed starciem z Chelsea

Na przedmeczowej konferencji Massimiliano Allegri ujawnił trzy nazwiska, które na pewno znajdą się w wyjściowym składzie. Wśród nich jest Wojciech Szczęsny. Polak na początku kampanii był stale krytykowany przez media. Bramkarzowi zarzucano brak formy, jednak z czasem wszystkie wątpliwości zostały rozwiane i 31-latek nadal cieszy się dobrą opinią u trenera.

– Rano podejmę ostateczną decyzję ws. składu. Dziś mogę dać wam trzy nazwiska. Jutro na pewno zagrają Szczęsny, Locatelli i Sandro – rozpoczął Allegri.

– Chcę zobaczyć czystą grę pod względem technicznym. Będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, ale także mieć czujność, aby skorzystać z możliwych okazji – dodał.

– Jedynym środkowym napastnikiem jest Kean. Wystawię dwóch, trzech ofensywnych graczy w zależności od sytuacji. On potrafi strzelać gole, dobrze atakuje z głębi – zaznaczył Włoch.

– Moim celem jest triumf w Lidze Mistrzów. To pragnienie, to pasja, która prowadzi do niezwykłych rzeczy. Nie wiem, czy tam dotrzemy, ale to nasz cel – zakończył.

Rywalizacja Juventusu z Chelsea wystartuje w środę o godzinie 21:00. Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi TVP1 oraz Polsat Sport Premium 1.

