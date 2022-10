fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan zgodnie z planem zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego pokonali w środowy wieczór na swoim stadionie Viktorię Pilzno (4:0). Bohaterem meczu piątej kolejki był Edin Dzeko, który zdobył dwie bramki.

Inter Mediolan nie zwalnia tempa

Nerazzurri wywalczyli awans do kolejnej rundy champions League, będąc już od sześciu spotkań bez porażki

Piątą porażkę w tej edycji elitarnych rozgrywek zanotowała Viktoria Pilzno

Inter awansował do 1/8 finału, Dzeko z dubletem

Inter Mediolan w środowy wieczór chciał zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W teorii przedstawiciel Serie A miał łatwe zadanie, bo na drodze Nerazzurrich stanęła Viktoria Pilzno. Mediolańczycy nie lekceważyli jednak Czechów.

W pierwszej połowie byliśmy świadkami dwóch goli dla gospodarzy. Chociaż pierwsze fragmenty rywalizacji były bardzo wyrównane. Goście nawet kilka razy starali się zagrozić bramce Andre Onany, ale bez efektu.

Wynik meczu został otwarty w 35. minucie, gdy precyzyjnym uderzeniem głową popisał się Henrich Mychitarian. Tymczasem bramkę na 2:0 zdobył Edin Dzeko. Bośniak po świetnej akcji Federico Di Marco dostawił tylko nogę i na przerwę mediolańczycy udali się z dwubramkową zaliczką.

Kolejny gol Interu ❗ Tym razem na listę strzelców wpisał się Edin Dzeko 🔥



Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 📺 pic.twitter.com/i3rQewEXU5 — Polsat Sport (@polsatsport) October 26, 2022

Na gola po zmianie stron trzeba było czekać do 66 minuty. Bezpieczne prowadzenie Interowi zapewnił Dzeko. Doświadczony zamienił na gola podanie od Lautaro Martineza. Tymczasem w 87. minucie swój występ golem okrasił Romelu Lukaku, który popisał się celnym uderzeniem z lewej nogi. Belg chwilę wcześniej pojawił się na boisku.

Viktoria Pilzno na deskach ❗ Inter z trzecim golem ⚽⚽⚽



Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 📺 pic.twitter.com/mUWV4dY2pT — Polsat Sport (@polsatsport) October 26, 2022

Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i zasłużona trzecia w tym sezonie wiktoria Nerazzurrich w Champions League stała się faktem. Skutkuje ona tym, że na pewno wiosną w Lidze Mistrzów nie zagra FC Barcelona. Z grupy C do 1/8 finału awansowali zawodnicy Bayernu Monachium i Interu.