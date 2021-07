Legia Warszawa już w tym tygodniu rozpocznie swoje zmagania w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Jeżeli mistrzowie Polski wyjdą z dwumeczu z Florą Tallinn zwycięsko, znajdą się na półmetku drogi do najbardziej elitarnych rozgrywek klubowych.

Ile jest rund eliminacyjnych do Ligi Mistrzów?

Kwalifikacje do Ligi Mistrzów stworzone są, by wyłonić sześć drużyn, które wezmą udział w fazie grupowej głównego turnieju. Biorą w nich udział 32 zespoły.

Główny etap eliminacji podzielony jest na cztery rundy. Wcześniej jednak – w tym roku w dniach 22-25 czerwca – odbywa się również runda wstępna. Biorą w niej udział cztery drużyny o najniższym współczynniku UEFA i walczą o miejsce w kwalifikacjach głównych. W tym roku w kosowska Prisztina okazała się lepsza od mistrzów Armenii i San Marino i wywalczyła sobie miejsce w głównych kwalifikacjach.

Cztery rundy kwalifikacyjne do Ligi Mistrzów

W pierwszej rundzie kwalifikacyjnej biorą udział 54 drużyny. Są one podzielone na cztery grupy, a w każdej z nich cztery zespoły są rozstawione, a pozostałe cztery nierozstawione.

Legia Warszawa, jako drużyna rozstawiona, trafiła na mistrza Norwegii, FK Bodo/Glimt i wygrała w dwumeczu 5:2.

Z szesnastu dwumeczów do kolejnej rundy awansowało po jednym zespole. Do tego w drugiej rundzie do gry wchodzą czterej mistrzowie wyżej notowanych krajów, jak również drużyny, które nie zostały mistrzami swoich krajów, ale współczynnik UEFA z ich lig sprawia, że do kwalifikacji awansuje więcej niż jeden zespół. Łącznie, więc, w drugiej rundzie bierze udział 20 klubów na ścieżce mistrzowskiej, jak i sześć na ścieżce ligowej.

Legia zmierzy się w niej z estońską Florą Tallinn.

W trzeciej rundzie podział na dwie ścieżki pozostaje zachowany. W niej po stronie ścieżki mistrzowskiej weźmie udział 12 drużyn, a ze ścieżki ligowej osiem.

Drużyny ze ścieżki mistrzowskiej, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w rundzie play-off, natomiast w ścieżce ligowej w fazie grupowej Ligi Europy.

W ostatniej rundzie – rundzie play-off – podział na dwie ścieżki zostaje zachowany. Weźmie w nich udział osiem mistrzowskich drużyn, jak i cztery drużyny ze ścieżki ligowej. Drużyny, które wygrają wystąpią w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zaś przegrane wystąpią w fazie grupowej Ligi Europy.