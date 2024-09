Mbappe zaskoczył wszystkich. Niespodziewane informacje

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w kadrze Realu Madryt na mecz z Lille

Real Madryt ogłosił już kadrę na wyjazdowe spotkanie z Lille w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. Co ciekawe, na liście powołanych znalazł się Kylian Mbappe. Obecność napastnika jest sporą niespodzianką, ponieważ Francuz miał pauzować co najmniej trzy tygodnie z powodu kontuzji mięśniowej.

Kylian Mbappe doznał urazu w mięśniu dwugłowym lewej nogi podczas ligowej potyczki przeciwko Deportivo Alaves (3:2). Proces rehabilitacji 25-latka trwał jednak zdecydowanie krócej niż przewidywano i wygląda na to, że gwiazdor będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego już w środowym meczu.

Włoski szkoleniowiec oczywiście nie będzie podejmował zbędnego ryzyka i wystawi Kyliana Mbappe tylko w przypadku stuprocentowej pewności co do jego stanu zdrowia. Jeśli okaże się, że kapitan reprezentacji Francji nie odczuwa już żadnego dyskomfortu, to najprawdopodobniej wybiegnie na boisko.

Były zawodnik Paris Saint-Germain póki co opuścił zaledwie jeden mecz – nie zagrał we wczorajszych derbach Madrytu. Przypomnijmy, że starcie przyniosło wiele emocji i zakończyło się wynikiem 1:1. Do siatki trafili Eder Militao oraz Angel Correa.

Spotkanie Lille – Real Madryt w ramach 2. serii gier Champions League odbędzie się już w najbliższą środę, 2 października o godzinie 21:00. Królewscy przed dwoma tygodniami wygrali u siebie ze Stuttgartem (3:1), a na Stade Pierre-Mauroy powalczą o kolejny komplet punktów w rozgrywkach Ligi Mistrzów.