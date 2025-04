fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior (w środku)

Arsenal podejmuje PSG z Kiwiorem w składzie

Arsenal awansował do półfinału Ligi Mistrzów z przytupem, wyraźnie pokonując faworyzowany Real Madryt. Mimo problemów kadrowych, Mikel Arteta potrafił stworzyć zespół, który okazał się lepszy od Królewskich. Na drodze do finału stanie teraz Paris Saint-Germain, które we wtorek przyjedzie na Emirates Stadium. Stawka rywalizacji jest ogromna i może dać jednej z drużyn istotną przewagę przed rewanżem we Francji.

Poznaliśmy wyjściowe składy obu ekip. W pierwszym składzie Arsenalu znalazł się oczywiście Jakub Kiwior, który zastępuje kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. W dwumeczu z Realem Madryt Polak pokazał się ze znakomitej strony, więc otrzymał kolejną szanse. Ponadto, Mikel Arteta postawił w środku pola na Mikela Merino, który ostatnio z konieczności występował w ataku.

W jedenastce PSG nie odnotowano niespodzianek. Luis Enrique postawił na Desire Doue kosztem Bradleya Barcoli, który usiadł na ławce rezerwowych.

Początek wtorkowego meczu Ligi Mistrzów o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w TVP1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1.

Składy na mecz Arsenal – PSG

Arsenal: Raya Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Rice, Merino, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kwaracchelia