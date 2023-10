Wreszcie doczekaliśmy się na dzień, w którym dwa polskie kluby zapunkowały w fazie grupowej europejskich pucharów. I od razu przyniosło to wymierną korzyść w postaci awansu Polski do czołowej dwudziestki rankingu krajowego. Ale im głębiej spojrzymy w ranking, tym większą dostrzeżemy szansę na to, byśmy mieli dwa kluby walczące w eliminacjach Ligi Mistrzów i pięć w pucharach ogólnie. Ale każdy medal ma dwie strony. Taki awans z jednej strony będzie cieszyć, z drugiej będzie oznaczać zagrożenie, które właśnie dotyka tych, którzy na awans do piętnastki nie byli gotowi.