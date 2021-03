Katalońskie media z jasnym przekazem nt. rzutu karnego Messiego

FC Barcelona zremisowała w środowy wieczór na wyjeździe z Paris Saint-Germain 1:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W związku z tym, że w pierwszym starciu ekipa z Ligue 1 wygrała 4:1, to właśnie team Mauricio Pochettino wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek. Tymczasem media w Katalonii dogłębniej zajęły się analizą rzutu karnego, którego nie wykorzystał Lionel Messi.

Barcelona skrzywdzona przez system VAR

FC Barcelona miała szansę na to, aby na przerwę środowej potyczki udać się z prowadzeniem. Tuż przed końcem pierwszej części gry sędzia podyktował jedenastkę dla Blaugrany. Po zakończeniu meczu wywołała ona mnóstwo dyskusji. Bynajmniej nie z tego powodu, że Lionel Messi ją zmarnował. Chodzi raczej o to, że w trakcie strzału Argentyńczyka w półkolu pola karnego znalazł się Marco Verratti, co jest zabronione.

Zdjęcie opublikowane na pierwszej stronie Mundo Deportivo obrazuje, jak Keylor Navas wpatruje się w piłkę, którą kilka chwil później obroni. Na tej samej fotografii widać również to, gdzie znajduje się Marco Verratti. Według katalońskiej gazety Włoch złamał przepisy.

Katalońskie media pewne swego

Mundo Deportivo jednocześnie wskazuje, że rzut karny dla Barcelony powinien zostać powtórzony. Katalońscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że akcja powinna zostać zweryfikowana przez system VAR. AS jednoznacznie ocenił sytuację, twierdząc, że to porażka systemu wideoweryfikacji.

📺Esto revisó el VAR en el penalti de Messi



⚠️Verratti se encontraba dentro del semicírculo del área en el momento del golpeo



👉Solo él comete la infracción. Es un compañero del guardameta y el balón no entra en la portería ➡️ Se tendría que haber repetido #PSGBarça #UCL pic.twitter.com/K6y3wrqWEH — Jordi Delgado (@jdelga12) March 10, 2021

Barca po odpadnięciu z elitarnych rozgrywek powalczy już o sukcesy tylko na krajowym podwórku w trwającym sezonie. Podopieczni Ronalda Koemana wciąż mają szansę na mistrzostwo La Liga i triumf w Pucharze Króla. Tymczasem już w najbliższy poniedziałek w ramach ligi hiszpańskiej zmierzą się z Hueską.

