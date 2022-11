fot. PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

FC Kopenhaga zremisowała przed własną publicznością z Borussią Dortmund 1-1. Pełne spotkanie w barwach mistrza Danii rozegrał Kamil Grabara, który popisał się kilkoma udanymi interwencjami.

Borussia Dortmund zremisowała z FC Kopenhagą 1-1

Bramkę dla przedstawiciela Bundesligi zdobył Thorgan Hazard

Kolejne udane spotkanie w Lidze Mistrzów rozegrał Kamil Grabara

Słodkie pożegnanie FC Kopenhagi z Ligą Mistrzów

Przed startem ostatniej kolejki Ligi Mistrzów w grupie G było już wszystko jasne. Borussia Dortmund zapewniła sobie awans do fazy pucharowej, zaś FC Kopenhaga nie miała już szans na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. We wtorek obie ekipy mierzyły się ze sobą w Danii i chciały dobrze się zaprezentować na koniec fazy grupowej. Między słupkami FC Kopenhagi ponownie znalazł się Kamil Grabara.

O dziwo to właśnie gospodarze dużo lepiej zaczęli spotkanie i co chwilę napierali na bramkę Borussii Dortmund, w której fantastycznie tego dnia spisywał się Gregor Kobel. Pomimo ogromnej przewagi w liczbie sytuacji strzeleckich, jako pierwsza uderzyła Borussia Dortmund. W 23. minucie Thorgan Hazard dopadł do dośrodkowania Felixa Passlacka, a po jego strzale i rykoszecie piłka wpadła do siatki. Jeszcze przed przerwą FC Kopenhaga dopięła swego i doprowadziła do wyrównania. Po dwójkowej akcji swoją bramkę zdobył 19-letni Hakon Arnar Haraldsson.

Po zmianie stron Borussia Dortmund zaczęła dochodzić do głosu, choć w kontratakach wciąż groźniejsi byli mistrzowie Danii. Najbliżej zdobycia bramki był Youssoufa Moukoko, ale po jego strzale i interwencji Grabary piłka zatrzymała się na słupku. W 70. minucie do siatki mógł trafić także Karim Adeyemi, lecz spudłował w dogodnej sytuacji.

Do ostatniego gwizdka arbitra nie oglądaliśmy już więcej goli. FC Kopenhaga zatrzymała Borussię Dortmund i na pożegnanie z Ligą Mistrzów zdobyła trzeci punkt w tej fazie grupowej.