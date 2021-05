Choć jeszcze kilka dni temu Zinedine Zidane mógł drżeć o zdrowie swoich podstawowych graczy, w kadrze na kluczowy mecz z Chelsea nie znaleźli się jedynie Dani Carvajal, Lucas Vazquez i Raphael Varane.

Chelsea – Real Madryt. Ważne powroty w ekipie Królewskich

W poniedziałek Real Madryt poinformował, że kontuzji mięśnia przywodziciela nabawił się Raphael Varane, przez co ma opuścić najbliższe trzy mecze. Pozostałe wiadomości ostatnich dni są jednak dla kibiców Los Blancos bardzo pozytywne.

Fede Valverde uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa i jest gotowy, by wspomóc drużynę w spotkaniu na wagę finału Ligi Mistrzów. Niepewni występu byli także Ferland Mendy i Sergio Ramos. Obaj obrońcy trenowali bowiem w poniedziałek na pełnych obrotach i również znaleźli się w samolocie do Londynu. Kapitan Królewskich ostatnie minuty w białych barwach zanotował w meczu z Atalantą 16 marca. Francuz, a zarazem podstawowy lewy defensor Realu Madryt, pozostawał poza grą od 14 kwietnia.

Z zespołem poleciał również Marcelo. Brazylijczyk miał opuścić starcie z The Blues przez konieczność pełnienia obywatelskich obowiązków w lokalu wyborczym. Ostatecznie, jednak, zawodnika Realu dobrowolnie zastąpiła inna osoba, przez co Marcelo również jest do dyspozycji Zidane’a.

Nieobecność Raphaela Varane’a może nie być tak kluczowa, jak absencja Carvajala i Vazqueza. Zinedine Zidane ma bowiem problem z obstawieniem prawej strony defensywy. Być może, w związku z powrotem Ramosa, na boku obrony wystąpi Nacho lub Eder Militao. Jedynym zdrowym prawym defensorem w kadrze Królewskich pozostaje Alvaro Odriozola, który nie cieszy się zaufaniem trenera.

Starcie Chelsea z Realem Madryt rozpocznie się w środę o godzinie 21:00.

Chelsea Real Madryt 2.36 3.35 3.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. maja 2021 21:25 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin