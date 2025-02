Juventus przed najważniejszym meczem sezonu. Motta zdradza swoje oczekiwania

Juventus stoi przed kluczowym wyzwaniem w Lidze Mistrzów. Po zwycięstwie 2:1 w pierwszym meczu z PSV Eindhoven Bianconeri potrzebują remisu lub wygranej, by awansować do 1/8 finału. Thiago Motta podkreśla, że jego drużyna nigdy nie gra na remis i zamierza rozegrać „wielki mecz”, by przypieczętować awans.