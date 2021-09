Menedżer Chelsea Thomas Tuchel był zaskoczony postawą swojej drużyny w przegranym 0:1 meczu Ligi Mistrzów. Niemiecki szkoleniowiec przyznał, że nie poznawał swoich zawodników w porównaniu do tego, co widział na przedmeczowych treningach.

Juventus pokonał 1:0 Chelsea w środowym meczu grupy H Ligi Mistrzów

Szkoleniowiec The Blues Thomas Tuchel był zaskoczony postawą swoich zawodników w spotkaniu, które rozegrane zostało w Turynie

Chelsea bez polotu

Mecz Juventusu z Chelsea był jednym z najciekawiej zapowiadających się pojedynków drugiej kolejki fazy grupowej. Po końcowym gwizdku sędziego powody do zadowolenia na Allianz Stadium mieli tylko gospodarze, którzy wygrali 1:0 po trafieniu Federico Chiesy.

– Trudno był nam złapać własny rytm i intensywność gry, ponieważ rywale byli głęboko i pasywnie ustawieniu. Brakowało nam biegania. Na treningach wyglądało to dobrze, ale w meczu już nie. Brakowało nam swobody, nie wiem dlaczego – powiedział Thomas Tuchel.

– Czułem, że jesteśmy zbyt powolni i zmęczeni, powolni mentalnie i decyzyjnie. Właśnie dlatego jest to dziwny mecz do analizy. Mielimy dzień wolnego i dwie bardzo dobre sesje treningowe dzień przed meczem. Byliśmy podczas nich wyraziści, wyglądaliśmy bardzo świeżych i głodnych gry, byliśmy gotowi do rewanżu – powiedział menedżer Chelsea.

– Bardzo trudno jest nadać wysoki rytm przeciwko drużynie, która tak głęboko się broni. Jeśli broniliśmy się głęboko w meczu z City, trudno było im stwarzał sytuacje. Podobnie było tutaj z nami. Różnica polegała jednak na tym, że pozwoliliśmy im na dwie świetne okazje i przywróciliśmy wiarę na stadionie – dodał szkoleniowiec.

W środowym spotkaniu Chelsea mimo przewagi w posiadaniu piłki zdołała oddać tylko jeden celny strzał. – Manchester City zdobył przeciwko nam bramkę po stałym fragmencie gry, dzięki rykoszetowi. Czasami tego potrzebujesz. Jeśli drużyna broni się głęboko, trudno jest znaleźć swój własny rytm – mówił szkoleniowiec.

Po dwóch rozegranych spotkaniach w fazie grupowej Ligi Mistrzów Chelsea ma na swoim koncie trzy punkty i zajmuje drugie miejsce. W kolejnym spotkaniu zmierzy się u siebie z Malmo FF. Mecz odbędzie się 20 października.

