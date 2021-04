Źródło: AS

Real Madryt rozbił u siebie Liverpool (3:1) i jest już jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów. Po spotkaniu Zinedine Zidane chwalił swoich podopiecznych, ale też otworzył sobie drzwi do trenowania w przyszłości Juventusu.

Zidane: nadal mam w sercu Włochy

Francuski trener wypowiedział się dla włoskiej filii stacji Sky Sports, wypowiadając się z uczuciem o swoim byłym klubie.

– Włochy są w moim sercu, bo spędziłem pięć lat w Turynie. Juve zawsze było dla mnie ważne. Zawsze. Również Alessandro del Piero, wiele razem przeszliśmy – powiedział Zinedine Zidane w odpowiedzi na pochwały ze strony byłego napastnika wypowiedzianymi w studiu wspomnianej stacji. – Nie wiem, czy będę tam kiedyś trenował. Na razie jestem tutaj, zobaczymy – dodał Francuz, zasiewając ziarno niepokoju w sercach kibiców Realu Madryt.

“Zagraliśmy świetny mecz”

Nie zabrakło też, rzecz jasna, pytań o przebieg spotkania. Zidane nie ukrywał satysfakcji.

– Czuję się po meczu bardzo dobrze, choć jest to mieszanka różnych emocji. Zagraliśmy świetny mecz, mimo że mieliśmy problemy na początku drugiej połowy. Jestem dumny z każdego gracza. To nie jest łatwe, mówimy o Lidze Mistrzów. Pozostaje jeszcze niełatwy rewanż. Liverpool strzelił tylko raz i Mohamed Salah zdobył gola. To skomplikowane, ale taka właśnie jest piłka nożna – skomentował spotkanie Francuz.

Na kilka godzin przed meczem okazało się, że trener nie będzie mógł liczyć na Raphaela Varane’a, u którego wykryto obecność koronawirusa.

– Nie zmieniliśmy systemu, tylko Eder Militao wskoczył za Varane’a. Pozostaliśmy przy formacji 4-3-3, nad którą pracowaliśmy – skomentował wymuszoną roszadę Zidane.

Naturalnie, pochwalił też zdobywcę dwóch bramek, Viniciusa. Był to pierwszy dublet Brazylijczyka w profesjonalnym futbolu.

– Dzięki jakości Toniego Kroosa, Vinicius zdobył pierwszą, fantastyczną bramkę. Cieszę się z jego powodu. Widzimy, że wykonuje fantastyczną robotę. To gracz, który często ma przerwy w zdobywaniu bramek, ale dziś musiał strzelić. Dzisiejszy dublet da mu sporo pewności siebie – powiedział Zinedine Zidane. – Nie wiem, czy to jego najlepszy mecz w karierze. Ale dublet w ćwierćfinale Ligi Mistrzów musi być bardzo ważny – dodał.

W sobotę Królewskich czeka kluczowe starcie w lidze przeciwko rozpędzonej Barcelonie.

– Nie myślę jeszcze o El Clasico, cieszę się zwycięstwem. Zacznę od jutra! Wiemy, co czeka nas w sobotę. Musimy się dobrze zregenerować i tym cieszyć – spokojnie odrzekł Francuz.

Starcie gigantów La Ligi rozpocznie się w sobotę o godzinie 21.00.