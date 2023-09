Hit Ligi Mistrzów na Parc des Princes. Znamy składy na mecz PSG – BVB

fot. Imago/Julien Mattia Na zdjęciu: PSG

Paris Saint-Germain podejmie u siebie Borussię Dortmund

Starcie na Parc des Princes jest hitem 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Poznaliśmy składy na mecz, który wystartuje o godzinie 21

Kto lepiej rozpocznie zmagania w Lidze Mistrzów?

Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund nie mogą sobie pozwolić na straty punktowe. Te drużyny trafiły bowiem do grupy śmierci, do której należą również Newcastle United i AC Milan. We wtorkowy wieczór na Parc des Princes gospodarze podejmą niemiecki zespół w hicie 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Luis Enrique nie najlepiej rozpoczął swoją przygodę z paryżanami. Plamę po dotychczasowych wpadkach może zmazać, jeśli pokona przed własną publicznością Borussię Dortmund i dopisze do dorobku komplet punktów.

Poznaliśmy składy na hitowe spotkanie. W pierwszej jedenastce Paris Saint-Germain znalazł się Randal Kolo Muani, który latem opuścił Bundesligę. W linii ataku zagra u boku Kyliana Mbappe i Ousmane’a Dembele.

Początek meczu Ligi Mistrzów na Parc des Princes o godzinie 21.

Składy na mecz PSG – BVB

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery, Dembele, Kolo Muani, Mbappe

BVB: Kobel, Ryerson, Hummels, Sule, Schlotterbeck, Wolf, Can, Sabitzer, Brandt, Adeyemi, Malen