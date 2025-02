To największa zmora Erlinga Haalanda. Miażdżące fakty

Erling Haaland seryjnie zdobywa bramki we wszystkich rozgrywkach. Natomiast problemy pojawiają się, gdy naprzeciw Norwegowi stanie Real Madryt.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt zmorą Erlinga Haalanda

Erling Haaland we wtorkowy wieczór ponownie zmierzy się z Realem Madryt. Dla gwiazdora Manchesteru City będzie to już piąte spotkanie z Królewskimi w jego karierze. Do tej pory hiszpański gigant był niezwykle niewygodnym rywalem dla Norwega.

W czterech dotychczasowych meczach z Realem Erling Haaland nie zdobył żadnego gola. Napastnik rozegrał łącznie 359 minut, oddając 13 nieskutecznych strzałów na bramkę. Jak wyliczył serwis Opta, Real Madryt jest przeciwnikiem, przeciwko któremu Haaland grał najczęściej jako zawodnik Manchesteru City, jednocześnie nie trafiając do siatki.

Te statystyki na pewno mogą zadziwić, biorąc pod uwagę fakt, że Man City we wspomnianych czterech spotkaniach z Realem strzelił aż osiem goli. Ponadto Haaland ma na koncie już 47 goli na poziomie Ligi Mistrzów, notując średnio jedno trafienie na mecz. Te fakty pokazują, że Królewscy mieli patent na zneutralizowanie napastnika.

Erling Haaland stoi przed ogromną szansą przełamania koszmarnej serii. Przy okazji pierwszego meczu baraży o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów drużyna Realu Madryt będzie poważnie osłabiona w defensywie. Carlo Ancelotti znów musi zastosować awaryjne rozwiązania, które nie do końca sprawdziły się między innymi w finale Superucharu Hiszpanii z FC Barceloną (2:5).