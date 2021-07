Znamy już skład, w jakim Legia Warszawa podejdzie do rewanżowego spotkania w eliminacjach do Ligi Mistrzów przeciwko Florze Tallinn. Czesław Michniewicz desygnował do gry najsilniejszą jedenastkę, w której zabrakło miejsca dla Tomasa Pekharta.

Legia Warszawa w pierwszym spotkaniu przeciwko Florze Tallinn zdołała wyrwać zwycięstwo w doliczonym czasie gry

W trakcie weekendu Czesław Michniewicz dał odpocząć większości podstawowych graczy, którzy powrócili do składu na rewanżowe starcie z mistrzem Estonii

Trener Wojskowych zrezygnował z gry na dwóch napastników

Flora Tallin – Legia Warszawa: znamy składy!

Zdecydowanie widać, że eliminacje do Ligi Mistrzów to najważniejsze spotkania dla Czesława Michniewicza. Trener Legionistów w trakcie weekendu desygnował do gry rezerwowy skład, który poradził sobie z Wisłą Płock (1:0). Jedynie dwóch zawodników, którzy wówczas wybiegli w wyjściowej jedenastce powtórzy ten wyczyn dziś.

Wyjściowa 11: Boruc – Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia – Juranović, Josue, Martins, Mladenović – Lopes, Emreli, Luquinhas — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) July 27, 2021

W bramce stanie Artur Boruc. O jego spokój spróbują zadbać Filip Mladenović, Mateusz Hołownia, Mateusz Wieteska i Artur Jędrzejczy. Linię pomocy stworzą Filip Mladenović, Josue, Andre Martins i Josip Juranović. W ataku wystąpią zaś Luquinhas, Mahir Emreli oraz Rafa Lopes. To właśnie ostatni z wymienionych jest jednym z dwóch graczy, którzy rozpoczęli również mecz z Wisłą Płock. Drugim z nich jest inny Portugalczyk, Josue.

W zespole Flory Tallinn doszło do jednej zmiany względem pierwszego starcia sprzed tygodnia. Markusa Soometsa zastąpi Markus Poom.

Flora Tallinn: Igonen – Lilander, Purg, Kuusk, Lukka – Poom, Vassiljev, Miller – Zenjov, Sappinen, Ojamaa

Legia Warszawa: Boruc – Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia – Juranović, Martins, Josue, Mladenović – Rafa Lopes, Emreli, Luquinhas