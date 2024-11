Flick skomentował sytuację Szczęsnego. Bez złudzeń

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick - Wojciech Szczęsny

Flick pewny swojego wyboru

FC Barcelona notuje znakomity początek sezonu. Hansi Flick w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia pracy odcisnął zauważalne piętno na sposobie gry Dumy Katalonii. Blaugrana nie tylko imponuje w ofensywie, ale także świetnie prezentuje się w obronie. W pojedynkach z gigantami, a więc z meczach z Bayernem Monachium i Realem Madryt, Barca straciła tylko jednego gola.

Jasnym punktem defensywy jest Inaki Pena. Hiszpan zastępuje kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena i nie zawodzi. Postawa nowej jedynki FCB stawia pod znakiem zapytania przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Kiedy Polak zadebiutuje w koszulce Barcelony? Hansi Flick skomentował sytuację 35-latka na konferencji przed środowym meczem z Crveną zvezdą:

– Wojtek trenował z nami przez dwa miesiące. Kiedy z nim rozmawiałem, to widzę, że jest wyjątkowym człowiekiem. Pomaga Inakiemu i innym młodym zawodnikom. Idealnie jest mieć go w drużynie. Kiedy będziemy go potrzebować, będzie gotowy. Naszym celem było posiadanie takiego zawodnika jak on, który ma doświadczenie, który zapewni nam stabilność i pomoże innym bramkarzom.

Wprawdzie Hansi Flick nie wykluczył debiutu Szczęsnego w jednym z najbliższych spotkań, jednak wszystko wskazuje na to, że niekwestionowanym numerem jeden pozostaje Inaki Pena. Polak wejdzie do bramki tylko wtedy, gdy Hiszpan nie będzie mógł zagrać.

