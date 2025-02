W tym tygodniu rozstrzygnie się, które drużyny zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. "Opta" wskazuje faworyta do wygrania całych rozgrywek. Ma większe szanse od Realu Madryt czy Barcelony.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Liverpool faworytem do trofeum. Sprosta oczekiwaniom?

We wtorek oraz środę dojdzie do rewanżowych starć w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. O awans do kolejnej rundy walczą takie drużyny, jak Juventus, Milan, Bayern Monachium, Real Madryt, Manchester City, Paris Saint-Germain czy Borussia Dortmund. Przynajmniej jednej z nich zabraknie, gdyż Królewscy mierzą się z Obywatelami. Skuteczna gra w fazie ligowej pozwoliła kilku innym europejskim gigantom znaleźć się bezpośrednio w 1/8 finału. Na bazie dotychczasowych występów “Opta” wyliczyła szanse wszystkich drużyn na zdobycie prestiżowego trofeum.

Na tym etapie faworytem do wygrania Ligi Mistrzów jest Liverpool, którego szanse wyliczono na poziomie 20,6%. Drugi w tej klasyfikacji jest Arsenal, a podium z 13,8% szans zamyka Inter Mediolan. Poniżej znajdują się Barcelona oraz Real Madryt – ci drudzy muszą jeszcze poradzić sobie z Manchesterem City, co stanowi dodatkowy problem. Pierwsza czwórka wyczekuje natomiast rywala w 1/8 finału.

Fatalnie prezentują się za to wyliczenia wobec Manchesteru City, który ma na ten moment zaledwie 1% szans na triumf w Lidze Mistrzów. Wzięto pod uwagę wynik zeszłotygodniowego starcia na Etihad Stadium, które zakończyło się zwycięstwem Królewskich. W przypadku pokonania hiszpańskiego giganta na Santiago Bernabeu u awansu do kolejnej rundy, notowania Obywateli znacząco wzrosną.