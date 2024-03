fot. Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Vinicius Junior i Jude Bellingham

Real Madryt w roli faworyta podchodził do rewanżowego starcia z RB Lipsk

Niemiecki zespół wysoko zawiesił poprzeczkę Królewskim

Bramki na Estadio Santiago Bernabeu zaczęły padać po przerwie

Real zaczął strzelanie, RB Lipsk szybko odpowiedział

Real Madryt z jednobramkową zaliczką przystępował do rewanżowego spotkania z RB Lipsk. Trzy tygodnie temu wygraną Królewskim zapewniło trafienie Brahima Diaza, który popisał się świetnym rajdem. Tymczasem na gole w środowym spotkaniu przyszło czekać kibicom do drugiej połowy. W pierwszej odsłonie to jednak ekipa Marco Rose była bliżej skierowania piłki do siatki. Wstrzelić w bramkę nie potrafił się jednak Lois Openda.

Po zmianie stron wynik rywalizacji otworzył Vinicius Junior. Brazylijczyk skierował piłkę do siatki w 65. minucie, wykorzystując podanie od Jude’a Bellinghama. Wystarczyła zatem jednak akcja, aby Anglik i Brazylijczyk rozwinęli skrzydła i Real objął prowadzenie.

Radość w szeregach Los Blancos nie trwała jednak długo. Już w 68. minucie do wyrównania doprowadził Willi Orban. Węgier strzałem głową z bliskiej odległości zmusił do kapitulacji Andrija Łunina. To jednak było wszystko, na co było stać ekipę z Bundesligi. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1), który premiował awans do ćwierćfinału Real.

Real Madryt – RB Lipsk 1:1 (0:0)

1:0 Vinicius Junior 65′

1:1 Willi Orban 68′

Awans: Real Madryt