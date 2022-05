“Osiągnąć doskonałość” – cel Villarreal na rewanż z Liverpoolem

PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Villarreal przed wtorkowym rewanżem z Liverpoolem w 1/2 finału Ligi Mistrzów nie zamierza składać broni. Szkoleniowiec Żółtej łodzi podwodnej Unai Emery zapowiadaj podjęcie rękawicy, ale zdaje sobie sprawę, że jego drużyna potrzebuje “doskonałego meczu”.

W pierwszym półfinałowym spotkaniu Liverpool pokonał Villarreal 2:0

Rewanżowy mecz rozegrany zostanie we wtorkowy wieczór na Estadio de la Ceramica

Trener Villarreal Unai Emery nie zamierza pozbawiać swojej drużyny szans na wywalczenie awansu

Emery nie traci wiary w awans

Podczas przedmeczowej konferencji jeden z dziennikarzy przytoczył statystykę, która nie przemawia na korzyść Villarreal. Liverpool w tym sezonie rozegrał 56 spotkań, z których przegrał tylko trzy i nigdy nie stracił więcej niż dwóch bramek.

– Wykonałeś dobrą robotę znajdując tę statystykę. Widzieliśmy o tym, ale nie chciałem o tym mówić. To pokazuje, jak trudno będzie to odwrócić, ale będziemy ciężko pracować i zobaczymy, czy nam się to uda. Będziemy musieli rozegrać perfekcyjny mecz, osiągnąć doskonałość lub zbliżyć się do niej, aby móc zrobić coś, czego nikt inny nie zrobił – powiedział Emery.

Poproszony o wskazanie tego, co odróżnia wtorkowy rewanż od pierwszego meczu, odpowiedział: – Po pierwsze, zagramy u siebie, z naszymi kibicami. Po drugie, musimy wygrać. Po trzecie, musimy bronić, ale jest wiele sposób na obronę. Musimy być brutalnie perfekcyjni w defensywie i na tej podstawie znaleź coś, czego nie udał nam się znaleźć tam, czyli naszą piłkę. Na swoim terenie byli faworytami, byli lepsi od nas i nie ma co narzekać.

– Trudno jest odwrócić wynik 0:2. Na naszą korzyść działa fakt, że nie ma zasady bramek strzelonych na wyjeździe, więc gra o zwycięstwo jest bardziej naturalna. Musimy znaleźć sposób na zdobycie bramki. Czynnik “domowy” był tam bardzo ważny i chcielibyśmy, aby tutaj wyglądało to trochę inaczej – mówił Emery.

– To miasto, w którym oczywiście nie wszyscy kochają piłkę, ale wszyscy identyfikują się z Villarreal, ponieważ mają poczucie przynależności. Będzie tam 23 tysiące ludzi, aby chcemy zagrać tak, aby znaleźć się z finale. Liverpool ma dużą przewagę, ale nie jesteśmy tu tylko po to, aby zakończyć rywalizację – dodał.

– Gramy u siebie, musimy być skoncentrowani i znaleźć wspaniałą odpowiedź na bardzo kompletną drużynę, która gra z wielką pewnością siebie, poczuciem wyższości, która przegrywa bardzo rzadko. Musimy szukać swoich okazji, starać się stawić im czoła w pojedynkach i je wygrywać. Aby dostać się tutaj, musieliśmy włożyć ogromny wysiłek. Teraz musimy spróbować osiągnąć doskonałość – stwierdził szkoleniowiec Villarreal.

