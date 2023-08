Eliminacje Ligi Mistrzów: Galatasaray, Sporting i Young Boys z awansem do fazy grupowej [WIDEO]

Wyniki wtorkowych meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. 29 dzień sierpnia 2023 roku upłynął na europejskiej scenie piłkarskiej pod znakiem rewanżowych meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Finalnie awans do elitarnych rozgrywek wywalczyły takie drużyny jak: Galatasaray, Sporting Braga i Young Boys.

fot. Imago / Seskimphoto Na zdjęciu: Mauro Icardi

Trzy spotkania odbyły się we wtorkowy wieczór w ramach ostatniej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów

Łącznie padło w nich siedem goli

W szeregach Young Boys od 74 minuty zagrał Łukasz Łakomy

Łukasz Łakomy z awansem do Ligi Mistrzów

Eliminacje Ligi Mistrzów kibiców w Polsce elektryzują przede wszystkim dlatego, że szanse na grę w elitarnych rozgrywkach wciąż ma Raków Częstochowa. W każdym razie pierwsze drużyny, grające w IV rundzie eliminacji, wywalczyły awans we wtorkowy wieczór.

Emocji nie brakowało w potyczce Galatasaray – Molde. W pierwszym starciu z udziałem obu ekip górą byli Turcy, którzy wygrali jednym golem (3:2). Jednocześnie przed startem spotkania niczego nie można było być pewnym. Finalnie Mauroc Icardi i spółka wykonali plan związany z awansem. Argentyńczyk nawet sam zdobył bramkę, kierując piłkę do siatki w siódmej minucie. Niemniej strach w oczy gospodarzy zajrzał, gdy gola strzelił Erik Hestad. To było jednak wszystko, na co było stać Norwegów. Jednocześnie zespół Okana Buruka odniósł zwycięstwo 2:0, bo w samej końcówce bramke dołożył jeszcze Angelino.

Szymon Marciniak podyktował rzut karny. Mauro Icardi zamienił "jedenastkę" na gola ⚽



Galatasaray – Molde 1️⃣:0️⃣



📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/GLRssNHDm6 — Polsat Sport (@polsatsport) August 29, 2023

Goli zabrakło z kolei na stadionie w Atenach, gdzie miejscowy Panathinaikos mierzył się ze Sportingiem Braga. Grecy, aby znaleźć się w fazie grupowej Ligi Mistrzów, musieli najpierw odrobić straty z pierwszego meczu, gdy ulegli ekipie z Portugalii (1:2). To się jednak nie udało. Na dodatek w końcówce Bruma zdobył bramkę na wage zwycięstwa Portugalczyków (1:0) i awans do elitarnych rozgrywek wywalczył na Stadionie Olimpijskim team Artura Jorge’a.

Jednostronny przebieg rywalizacji miał z kolei miejsce na Stadion Wankdorf, gdzie miejscowe Young Boys nie dał szans Maccabi Haifa. Wynik spotkania został otwarty już w 24. minucie, gdy Cedric Itten popisał się celnym strzałem głową. Bramka na 2:0 padła z kolei po niefortunnej interwencji Abdoulaye Secka, który zaliczył trafienie samobójcze. Z kolei bramka na 3:0 padło tuż po przerwie, gdy na uderzenie z mniej więcej 16 metrów zdecydował się Filip Ugrinić.

Łukasz Łakomy pojawił się na boisku! 🇵🇱



Polsat Sport Premium 3 pic.twitter.com/kF2QsEdnep — Polsat Sport (@polsatsport) August 29, 2023

Wyniki rewanżowych meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Galatasaray Stambuł – Molde 2:1 (1:0)

1:0 Icardi 7′ (k.)

1:1 Hestad 66′

2:1 Angelino 90+3′

Awans: Galatasaray.

Panathinaikos – Sporting Braga 0:1 (0:0)

0:1 Bruma 83′

Awans: Sporting Braga.

Young Boys – Maccabi Hajfa 3:0 (2:0)

1:0 Itten 23′

2:0 Seck 28′ (sam.)

3:0 Ugrinic 46′

Awans: Young Boys.

Czytaj więcej: Właściciel Rakowa wierzy w awans do Ligi Mistrzów. Wskazał wymarzoną grupę